전국 광역단체장 4월6일 일정

▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 2026년 대구경북 화랑훈련 통합방위협의회(14:00 충무시설 영상회의실)
- 제64회 경북도민체육대회 폐회식(17:00 예천진호국제양궁장)
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
▲김진태 강원도지사
- 지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
- 기자간담회(14:00 도청 기자실)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 제342회 임시회 본회의 폐회(10:00 본회의장)
- 제58주년 예비군의 날 기념식(14:00 5·18기념문화센터)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 제58주년 예비군의 날 기념식(14:00 광주 5.18기념문화센터)
▲김영환 충북지사
- 월간 확대간부회의(09:00 대회의실)
- 고위공직자 폭력예방교육(10:00 대회의실)
▲이장우 대전시장
- 간부공무원 반부패 청렴교육(10:00 대강당)
▲최민호 세종시장
- 세종시장 출마 기자회견(10:30 정음실)
▲김태흠 충남지사
- 태안국제원예치유박람회 현장 점검(11:00 태안)
- 2026년 공공기관 주요업무 보고회(14:00 대회의실)
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲박형준 부산시장
- 언론 인터뷰-데일리안(09:20 집무실)
- 2026 부산광역시 기능경기대회 개회식(10:00 12층 국제회의장)
▲박완수 경남지사
- 확대간부회의(09:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 울산경남은행 긴급 소상공인 특례보증 출연금 전달식 및 주거래은행 협약 체결(15:00 시장실)
▲김성중 경기도지사 권한대행(행정1부지사)
- 정책조정회의(09:40 집무실)
- 2027년 주요 국비사업 실국보고(15:00 서희홀)
▲박천수 제주도지사 권한 대행
- 주간 혁신 성장회의(08:40 도청 탐라홀)
- 충무훈련 최초상황 보고(14:00 도청 충무상황실)
- 충무훈련 일일상황 보고회의(17:00 도청 충무상황실)
[전국종합=뉴스핌]