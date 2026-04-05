용인시, 산책앱 '걸어용' 새 단장…직장인·대학생 가입 허용

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 산책앱 '걸어용'의 가입 대상을 확대하고 신규 기능을 대거 추가해 리뉴얼했다고 5일 밝혔다.

용인특례시 산책앱 '걸어용' 홍보 포스터.[사진=용인시]

시는 기존 용인시민 중심에서 용인 내 기업체 직장인과 대학생까지 이용 범위를 넓혔다. 재직증명서나 학생증으로 인증만 거치면 앱 가입이 가능해졌다.

'재미 요소'도 강화됐다. 걸음 수에 따라 키우는 '반려목(木)' 서비스에 레벨 달성 시 포인트 보상을 더하고, 전체 순위에서 '동네별 주간 랭킹'으로 세분화해 이웃 간 경쟁을 유도한다.

이용자 요구를 반영, 산책코스 즐겨찾기 기능을 신설하고 보건소 협업 맞춤형 건강 정보·운동 가이드 콘텐츠를 마련했다.

특히 15개 골목형 상점가 진입 시 온누리상품권·지역화폐 사용 알림 등 지역 상권 연계 기능도 새롭게 선보인다.

시는 7월까지 2단계 개선을 마무리, '걸어용'을 시민 일상 대표 앱으로 키운다는 계획이다.

등산·자전거 통합 '쌩쌩쌩 챌린지', 스마트워치 연동, 임산부 걷기·건강 식단 인증 등 보건소 미션도 추가될 예정이다.

이상일 시장은 "시민 목소리를 반영해 '걷는 즐거움'과 '지역 상권 상생'을 동시에 실현했다"며 "AI·스마트 기술로 미래형 첨단 도시를 조성하겠다"고 밝혔다.

seraro@newspim.com