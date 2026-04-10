[종목+] '특허 승소' 타고 다시 뜨는 서울반도체

유럽 이어 미국 특허 소송서도 승소

주가, 1년 새 90% 상승...올해 1분기 매출 성장 기대

자동차·마이크로 LED 중심 사업 재편 가속

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 서울반도체가 특허 성과와 실적 개선 기대를 바탕으로 시장의 주목을 받고 있다. 글로벌 LED 시장 점유율 3위 수준을 유지하고 있는 가운데, 유럽과 미국에서 특허 침해 소송 승소가 이어졌기 때문이다. 회사가 올해 1분기 매출 증가를 자신한 점도 관심을 키우는 요인이다.

10일 한국거래소에 따르면 서울반도체 주가는 전날 3.99% 오른 1만1460원에 거래를 마쳤다. 1년 전 6010원과 비교하면 90.7% 오른 수준이다. 서울반도체 주가는 지난 1월 19일 52주 저점인 5830원을 기록한 뒤 2월 26일 장중 1만3210원까지 오르며 급등세를 보였다. 미국 특허 침해 소송 승소가 주가에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

서울반도체는 올해 2월 24일 미국 자회사 세티(SETi)가 미국 연방법원에서 글로벌 광 전문기업 레이저컴포넌츠를 상대로 제기한 광반도체 특허 침해 소송에서 승소했다고 밝혔다. 법원은 관련 제품에 대해 제조·판매·수입을 영구적으로 금지하는 명령을 내렸다.

회사에 따르면 이번 소송의 대상이 된 특허는 광반도체의 효율을 높이는 원천 기술이다. 반도체 전류와 각 층 구조를 최적화해 광자 생성을 늘리고 내부 손실을 줄이는 방식으로, 서울반도체는 이 기술이 AR 글라스와 HBM 등 차세대 분야에도 활용될 수 있다고 설명했다.

서울반도체 로고. [사진=서울반도체]

서울반도체는 이번 미국 판결 외에도 앞서 유럽 등 주요 시장에서 특허 분쟁 성과를 이어왔다. 지난해 유럽통합특허법원(UPC)에서는 자사 광반도체 기술을 침해한 제품에 대해 판매 금지와 회수·파기 명령을 이끌어냈다. 지난 20여 년간 미국, 유럽, 아시아 등에서 진행된 특허 소송에서 100건 이상의 승소를 기록, 회사는 이를 통해 기술 권리를 보호하고 시장 경쟁력을 유지해 왔다.

서울반도체 측은 "이번 판결이 특정 제품에 한정되지 않고 유사 공정을 사용한 제품 전반은 물론 임직원과 제3자에게까지 적용됐다는 점에서 특허 보호 범위를 폭넓게 인정받은 사례"라고 전했다.

1987년 설립한 서울반도체는 LED 전문 기업으로 조명, 자동차, IT, UV 등 다양한 분야에 광반도체 제품을 공급하고 있다. 칩셋부터 패키지, 모듈까지 전 공정을 자체 개발·생산하는 구조를 갖추고 있으며 한국, 베트남, 미국, 중국에 생산 거점을 운영 중이다.

서울반도체는 자동차용 LED와 마이크로 LED를 핵심 사업으로 키우고 있다. 자동차용 LED에서는 와이캅(WICOP) 기술이 주력으로 꼽힌다. 와이캅은 기존 LED에 들어가던 금선을 없앤 구조로, 더 작고 얇게 만들 수 있고 열과 충격에도 강한 것이 특징이다. 회사는 와이캅 기술을 활용한 자동차 헤드램프와 실내 조명 등의 제품을 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있다.

[자료=서울반도체]

마이크로 LED는 초소형 LED를 배열해 화면을 구현하는 차세대 디스플레이 기술로, 자회사 서울바이오시스를 통해 사업화가 추진 중이다. 구체적으로 와이캅 기반 'WICOP mini'를 적용해 두께를 0.3mm 수준까지 줄인 초박형 디스플레이 구조를 구현, 회사는 올해 상반기 사이니지 분야에서 관련 매출이 가시화될 것으로 보고 있다.

서울반도체는 지난해 277억원의 영업손실을 기록했다. 3년 연속 적자다. 다만 지난해 4분기 영업이익은 47억원으로 흑자 전환했다.

회사는 앞서 올해 1분기 매출 전망치를 2400억~2600억원(전년 동기 대비 0.3%~8.7% 증가)으로 제시했다. 원가 구조 개선과 생산 효율화 등을 통해 수익성 회복을 추진 중인 가운데, 차세대 제품을 중심으로 사업 구조를 고도화해 성과를 내겠다는 방침이다.

증권가에서는 올해 흑자 전환을 예상하고 있다. 증권정보업체 에프앤가이드가 집계한 서울반도체의 2026년 연간 실적 전망치는 매출 1조560억원, 영업이익 161억원에 달한다.

한편 시장조사업체 옴디아에 따르면 2024년 기준 서울반도체의 글로벌 LED 시장 점유율은 6.0%로, 니치아(12.0%)와 오스람(7.0%)에 이어 3위를 기록했다.

dconnect@newspim.com