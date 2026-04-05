[프로축구] 이정효 감독의 수원, 충북청주와 0-0 무승부...6연승 실패

대구는 김포와 3-3 무승부 거둬

충남아산은 안산 3-1로 격파

파주, '최하위' 김해 3-1로 제압

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 이정효 감독의 수원 삼성이 연승 행진을 마감했다.

수원은 5일 수원월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 6라운드 홈 경기에서 충북청주FC와 0-0으로 비겼다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 수원 이정효 감독이 5일 수원월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그2 충북청주와의 경기에서 선수들에게 지시를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026 6라운드 2026.04.05 football1229@newspim.com

개막 5연승으로 구단 최다 연승 기록을 세웠던 수원은 이날 무승부로 연승 행진은 끝났다. 하지만 5승 1무(승점 16)로 무패 행진은 이어갔다.

다만 수원(9골)은 같은 성적인 부산 아이파크(14골)에 다득점에서 밀리며 2위로 내려앉았다. 또 수원은 올 시즌 최소 실점(1실점)을 이어갔으나, 처음으로 득점에 실패했다.

충북청주는 4무 2패(승점 4)로 첫 승을 또다시 다음으로 미뤘지만, 시즌 첫 무실점을 기록했다.

경기 흐름은 다소 답답했다. 전반에는 양 팀 모두 슈팅 기회를 만들지 못했다. 수원이 3개, 충북청주가 2개의 슈팅에 그쳤다.

수원 이정효 감독은 후반 교체 카드를 적극 활용하며 변화를 시도했다. 이스나이루 헤이스, 김지현, 이준재를 투입한 데 이어, 후반 막판에는 정호연과 2008년생 김지성까지 투입하며 공격에 변화를 줬다.

하지만 끝내 골문을 열지 못했다. 수원의 후반전 슈팅은 2개에 그쳤다. 오히려 후반에는 6개의 슈팅을 날린 충북청주가 공세를 펼쳤으나, 골이 터지지 않았다. 결국 양 팀은 승점 1씩 나눠 가졌다.

[서울=뉴스핌] 김포 루이스가 5일 대구 iM뱅크파크에서 열린 K리그2 대구전에서 득점 이후 골 세리머니를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.05 football1229@newspim.com

같은 시각 대구 iM뱅크파크에서 열린 K리그2 경기에서는 대구가 김포와 난타전 끝에 3-3 무승부를 거뒀다.

대구는 디자우마에게 선제골을 허용했으나 전반 22분 김강산의 동점골, 후반 3분 마테우스 세라핌의 역전골로 리드를 잡았다.

대구는 후반 24분 루이스 미나에게 실점하며 다시 2-2 동점이 됐다. 후반 33분 에드가 실바의 골로 다시 앞섰으나, 루이스가 후반 추가시간 8분에 균형을 맞추는 극장 동점골을 넣으며 3-3 무승부를 기록했다.

대구는 이날 무승부로 3승 1무 2패를 기록해 승점 10을 얻어 4위에 자리했다. 충북청주는 4무 2패, 승점 4로 15위에 그쳤다.

같은 날 충남아산은 안산 와스타디움에서 열린 K리그2 안산과의 원정 경기에서 3-1로 승리했다. 파주는 파주 스타디움에서 열린 홈 경기에서 김해를 3-1로 제압했다.

나란히 승리를 거둔 충남아산(3승 2패)과 파주(3승 3패)는 승점 9로 공동 6위에 랭크됐다.

이날 패한 안산(승점 5·1승 2무 3패)은 11위, 개막 이후 5연패 수렁에 빠진 김해는 17개 팀 중 최하위에 머물렀다.

football1229@newspim.com