[프로축구] 이정효의 수원삼성, PK 실축 딛고 2연승 달려

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정효 감독이 이끄는 수원삼성이 파주 프런티어를 꺾고 개막 2연승을 달렸다.
수원삼성은 7일 파주스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 2라운드 원정 경기에서 파주를 1-0으로 눌렀다. 개막전에서 서울 이랜드를 2-1로 제압했던 수원삼성은 2연승을 기록하며 초반 선두 경쟁에 유리한 고지를 점했다. 창단 첫 시즌을 치르고 있는 파주는 홈 개막전에서 승점 획득에 실패하며 2연패를 당했다.
전반 15분 수원삼성 강현묵이 일대일 기회를 잡았지만 파주 골키퍼 김민승에게 막혔다. 전반 막판까지 수원이 주도권을 잡고 공격을 이어갔지만 득점 없이 0-0으로 전반을 마쳤다.
후반 초반 수원이 선제 기회를 맞았다. 이건희의 슈팅 과정에서 파주의 핸드볼 반칙이 선언돼 비디오 판독(VAR) 끝에 페널티킥이 주어졌다. 키커로 나선 김지현의 낮은 오른발 슈팅은 김민승의 선방에 막혔다.
실축에도 수원삼성은 흔들리지 않았다. 후반 25분 왼쪽 측면에서 강현묵이 올린 크로스를 김지현이 골문 정면에서 헤더로 마무리하며 1-0 균형을 깼다. 페널티킥을 놓쳤던 김지현이 결승골로 실수를 만회했다.
파주는 후반 32분 수비수 노승익을 빼고 공격수 바우텔손을 투입하며 승부수를 던졌다. 후반 36분 코너킥 상황에서 바우텔손의 오버헤드킥이 나왔지만 수원 골키퍼 김준홍이 막아내면서 실점 없이 위기를 넘겼다.
