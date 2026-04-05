박형준 "부산발전특별법 처리 지연…해양수도 만들려면 법안부터 통과시켜라"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 부산발전특별법 처리 지연과 관련해 이재명 대통령과 부산지역 민주당 시장 후보들을 겨냥해 비판에 나섰다.

박 시장은 5일 자신의 페이스북을 통해 "부산 발전특별법을 포퓰리즘에 입각해 특혜를 주는 것처럼 말한 대통령의 한 마디로 법 통과 직전에 멈춰섰다"며 "사실도 틀리고 논리도 맞지않은 대통령의 부산 차별 발언 때문에 부산 시민의 분노가 확산되고 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 박형준 부산시장이 23일 오전 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안(부산특별법) 제정을 촉구하며 삭발한 뒤 발언하고 있다. 2026.03.23 mironj19@newspim.com

박 시장은 민주당 부산시장 경선 과정에서 법안이 언급되지 않은 점을 문제 삼았다. 그는 "지난 2일 전재수 의원의 출마선언문에 이어, 3일 민주당 부산시장 후보 경선 TV 토론에서도 부산발전특별법은 단 한 번도 언급되지 않았다"면서 "대통령의 말 한 마디에 침묵하는 정치. 부산의 최대 관심사 앞에서 입을 닫는 정치"라고 날을 세웠다.

그러면서 "부산의 미래 앞에 침묵으로 도망치는 정치로 어떻게 부산을 대표하겠다는 것인지 묻지 않을 수 없다"라며 "부산 시민은 '청와대 부산 지부장'이 아니라, '부산 시장'을 원한다"고 강조했다.

박 시장은 "해양수도를 만들겠다면 그 출발점인 부산발전특별법부터 통과시켜놓고 말하라"며 "부산 차별하는 대통령 눈치만 보지 말고 부산 시민 눈치도 봐달라. 그것이 부산 시민에 대한 도리"라고 전했다.

한편 해당 법안은 부산을 국제 물류·금융 중심지로 육성하기 위한 법안으로, 지난달 24일 국회 행정안전위원회 법안심사 제1소위를 통과했으나 같은달 30일 법제사법위원회 심사에서 상정이 이뤄지지 않았다.

ndh4000@newspim.com