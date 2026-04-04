[핌in고척] '승리의 발판' 브룩스·이주형→최주환 타선 그대로…LG상대 연승 도전

LG 상대 승리 거둔 상위 타선 유지

[고척=뉴스핌] 유다연 기자=키움 히어로즈가 전날 LG 트윈스를 상대로 승리를 이끌었던 상위 타선을 그대로 유지했다.

키움은 4일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 LG 트윈스와 2차전을 갖는다. 홈 개막전이 열린 지난 3일 LG를 상대로 5-2로 승리했다.

그 좋은 기운을 이어가기 위해 키움은 이날 트렌턴 브룩스(1루수)-이주형(중견수)-안치홍(지명타자)-최주환(3루수)-박찬혁(우익수)-어준서(유격수)-김건희(포수)-박주홍(좌익수)-박한결(2루수)의 라인업을 꾸렸다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=키움 새 외국인 선수 브룩스가 28일 한화와의 개막전에서 맹타를 휘둘렀다. [사진=키움히어로즈] 2026.03.28 iaspire@newspim.com

최근 상위 타선은 변함이 없다. 이에 대해 설종진 키움 감독은 "이주형(의 타격감)이 올라오면 타순에 대해 고민해 보겠다. 체력적으로 최준환도 풀타임 3루 수비는 어려울 수 있다. 그래서 상황에 맞게 기용하려 한다"고 설명했다.

외국인 타자 브룩스가 최근 1루수로 자주 출장 중이다. 1번 타순에서도 좋은 활약을 보여주며 고정 출전 중이다. 특히 LG와 1차전에서 팀을 승리로 이끄는 활약을 했다. 3회 무사 주자 1루 상황에서 2루타를 치며 1사 2, 3루로 득점 기회를 완성했다. 이후 최주환 타석에서 땅볼이 나오자 득점도 함께 올렸다.

이에 대해 키움 설종진 감독은 "우리가 원했던 1번 타자다. 이후 2, 3번에게도 기회를 많이 주고 있다. 특히 어제는 그 역할을 100% 잘해줬다"며 "그러나 브룩스는 전문 1루수가 아니다. 마이너리그에서 외야와 1루를 겸업한 정도다. 그런데도 1루 수비가 너무 좋아서 당분간 기용해 보려 한다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=설종진 감독이 시합을 뛰고 있는 선수들을 바라보고 있다. [사진=키움 히어로즈] 2026.04.01 willowdy@newspim.com

키움은 10개 구단 가운데 유일하게 올 시즌 팀 홈런이 없다. 홈런 타구 하나로 많은 경기가 뒤집히는 만큼 설 감독의 고민도 깊을 수밖에 없다. 그런데도 설 감독은 "홈런을 타자들에게 주문할 수는 없다"며 "홈런은 없지만 작년에 비해 볼넷 출루가 많다. 많이 살아 나가서 득점이 많이 나오고 있다. 감독 입장에서 홈런이 나오면 좋겠지만 홈런에 대한 생각 없이 하다 보면 언젠간 나올 것"이라고 편한 모습을 보였다.

설 감독의 말처럼 키움은 홈런 없이도 지난 1일 SSG와 문학 경기에서 11-2로 승리했다. LG와 홈 개막전에서도 투수력을 앞세워 승리를 가져갔다. 지금은 홈런 보다 투타 밸런스를 유지하며 승수를 쌓는데 집중하겠다는 키움이다.

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