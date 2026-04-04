[핌in고척] 외국인 투타 듀오 키움 알칸타라·브룩스...설종진 감독 "에이스와 선봉장" 극찬

[고척=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 키움 히어로즈의 외국인 투수 라울 알칸타라와 외국인 타자 트렌턴 브룩스가 팀의 홈 개막전 승리에 결정적 역할을 했다.

키움은 3일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO 정규시즌 홈 개막전에서 LG 트윈스를 5-2로 꺾었다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=키움 새 외국인 선수 브룩스가 28일 한화와의 개막전에서 맹타를 휘둘렀다. [사진=키움히어로즈] 2026.03.28 iaspire@newspim.com

이날 선발로 나선 알칸타라는 4회초 LG 오스틴 딘에게 홈런을 맞는 장면을 빼고는 완벽한 모습을 보여줬다.

1회 신민재에게 내야 안타를 허용했으나 나머지 세 타자를 여유롭게 처리하며 이날 투구를 시작했다. 2회에도 천성호에게 안타 하나를 내주긴 했으나 흔들림 없는 투구로 무실점으로 이닝을 마쳤다.

3회에는 단 10개의 공으로 박해민, 홍창기, 신민재를 아웃 처리하며 삼자 범퇴로 이닝을 마쳤다. 4회에는 선두타자 오스틴 딘에게 홈런을 맞으며 아쉬움을 남겼으나, 추가 실점은 없었다.

5회에는 볼넷 1개를 내줬으나 삼진 2개를 잡는 구위를 자랑하며 무실점으로 마쳤다. 6회에는 위기를 맞았다. 오스틴에게 2루타에 이어 문보경의 땅볼이 나오며 1사 3루가 됐다. 이후 박동원이 3루수 앞 땅볼을 쳤다. 3루 주자 오스틴이 홈으로 쇄도했으나, 3루수 최주환의 송구가 더 빨라 실점을 허용하지 않았다.

7회에도 마운드에 오른 알칸타라는 구본혁을 삼진으로 돌려세운 후 카나쿠보 유토에게 마운드를 넘기며 이날 투구를 마쳤다.

키움 설종진 감독은 "알칸타라가 에이스 다운 면모를 보였다"며 "긴 이닝 소화하면서 상대타선을 완벽히 틀어막았다"고 칭찬했다. 이어 "포수 김건희와의 호흡도 인상적이었다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 키움 알칸타라가 3일 2026 KBO 정규시즌 고척 LG전에 선발 등판해 6.1이닝 6피안타 1사사구 7탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 알칸타라의 투구 분석표 (명령어 : 알칸타라의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=키움 히어로즈] [일러스트=CHAT GPT] 2026.04.02 willowdy@newspim.com

리드오프로 나선 브룩스 역시 이날 승리의 큰 역할을 했다. 브룩스는 1회 LG 선발 치리노스의 초구를 공략해 첫 안타를 만들었다.

3회에는 무사 주자 1루 상황에서 2루타를 치며 주자 2, 3루 찬스를 만들었고, 이후 최주환의 땅볼 때 홈 베이스를 밟으며 득점까지 신고했다. 팀은 3회 3점을 올렸는데 브룩스의 장타가 결정적이었다.

5회 세 번째 타석에서도 브룩스는 2루타를 만들었다. 이후 득점까지 올리며 2득점 경기를 작성했다. 6회에는 2사 주자 2루 상황에서 우전 적시타를 치며 타점까지 신고하며 펄펄 날았다.

이날 브룩스는 4타수 4안타 2득점 1타점으로 공격을 이끌었다. 설 감독은 "브룩스가 4안타를 몰아치며 공격의 선봉장 역할을 해준 덕분에 팀이 승리했다"며 치켜세웠다.

투타에서 외국인 선수가 활약한 키움은 홈 개막전에서 디펜딩 챔피언을 꺾었다. 설 감독은 "홈 개막전에서 승리해 기쁘다"며 "팬 분들의 응원 덕분"이라고 말했다.

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