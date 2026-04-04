'억대 금품수수 혐의' 강호동 농협회장 경찰 출석

선거 전후 업체서 1억원대 금품수수 의혹

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 1억원대 금품수수 혐의를 받는 강호동 농협중앙회장이 4일 피의자 신분으로 경찰에 출석했다.

서울경찰청 반부패수사대는 이날 오전 10시 강 회장을 서울 마포구 광역수사단 청사로 불러 조사하고 있다.

강호동 농협중앙회장. [사진=뉴스핌DB]

강 회장은 오전 9시 30분쯤 청사에 도착해 '억대 금품 수수 혐의를 인정하느냐', '조합원들의 사퇴 요구에 대한 입장은 무엇이냐'는 취재진 질문에 "최대한 성실히 조사받고 오겠다"고 답했다.

'재단 사업비 유용' 및 '황금열쇠 수수' 의혹에 대해서도 "성실히 조사받겠다"며 구체적인 답변은 하지 않았다.

강 회장은 농협중앙회장 선거가 진행되던 2024년 1월 전후 농협 계열사와 거래 관계에 있는 용역업체 대표로부터 1억원이 넘는 금품을 수수한 혐의(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 뇌물 수수)를 받고 있다.

경찰은 강 회장의 당선이 유력하게 점쳐지던 시기 해당 업체 대표가 두 차례에 걸쳐 금품을 건네며 사업상 편의를 요청했을 가능성을 염두에 두고 수사 중이다.

rkgml925@newspim.com