(수요일·음력 2월21일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월8일(수요일·음력 2월21일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 사업으로 크게 성공했다는 평가를 받겠다.
72년생 : 찾아온 기회를 잡아야 하겠다.
84년생 : 옷고름 물고 재물을 맞이하겠다.
96년생 : 다 비우고 떠나는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 사업 속도의 고삐를 늦추면 안 되겠다.
73년생 : 단단하게 뿌리를 내리기 시작하겠다.
85년생 : 고민이 커지는 일이 생길 수 있겠다.
97년생 : 행동으로 옮기면 대박이 나가겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 상황이 좋은 쪽으로 흘러가겠다.
74년생 : 다시없는 기회가 찾아오겠다.
86년생 : 성공의 결과를 보겠다.
98년생 : 원하는 바를 얻겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 행동을 무겁게 해야 하겠다.
75년생 : 일이 순조롭게 흘러가겠다.
87년생 : 사업장마다 노래가 울려 퍼지겠다.
99년생 : 안정적인 운세가 강하게 밀려오겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 속으로 남는 장사를 하겠다.
76년생 : 조용히 지금의 국면을 살펴봐야 하겠다.
88년생 : 사랑하는 연인 다가오겠다.
00년생 : 무조건 잡으면 성공의 길로 가겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 어렵게 했던 일들이 물러가겠다.
77년생 : 시장으로부터 신뢰받을 수 있겠다.
89년생 : 돈 벼락을 맞을 정도로 큰 부자가 될 운이겠다.
01년생 : 지금부터가 매우 중요하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 모든 것이 뜻대로 흘러가겠다.
78년생 : 기세를 몰아 계속 전진하는 것이 좋겠다.
90년생 : 뜻을 굽히면 앞이 보이겠다.
02년생 : 영원한 사랑이 찾아올 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 깊게 생각하고 행동해야 하겠다.
79년생 : 모든 것을 잃을 수 있는 상황이겠다.
91년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 인연을 만들 수 있겠다.
03년생 : 가슴에 멍이 드는 사랑을 하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 가볍게 움직이면 낭패를 볼 수 있겠다.
80년생 : 어마어마한 성과가 기다리고 있겠다.
92년생 : 돌다리도 두드리고 건너야 하겠다.
04년생 : 사랑할 수 없는 사이로 고민이 크겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 선명하게 결론이 주어지겠다.
81년생 : 이 이상 좋을 수 없는 날이겠다.
93년생 : 새로운 거래처가 늘어나겠다.
05년생 : 영원한 것이 없다는 것을 체험하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 배부르고 등 따신 일만 생기겠다.
82년생 : 욕심내지 말고 마음을 비워야하겠다.
94년생 : 학수고대하던 일이 성공하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 숙원사업이 이루어지겠다.
83년생 : 처음부터 다시 시작해야 하겠다.
95년생 : 열정을 갖고 임해야 하겠다.