(화요일·음력 2월20일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월7일(화요일·음력 2월20일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 다시 온 사랑을 꼭 잡아야 하겠다.
72년생 : 노력한 만큼 결과가 좋겠다.
84년생 : 일이 점점 더 어렵게 될 수 있겠다.
96년생 : 새로운 인연을 만나 사랑하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 시작 후, 사업성과가 가장 크겠다.
73년생 : 사업 성공으로 사람들이 몰려들겠다.
85년생 : 고민했던 일이 현실로 나타나겠다.
97년생 : 후회 없이 떠나야 할 때이겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 계획한 대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
74년생 : 다시 사랑하는 사이가 되겠다.
86년생 : 파안대소하며 일을 즐기겠다.
98년생 : 다시 시작하는 일에서 좋은 소식이 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 사업이 다시 일어서겠다.
75년생 : 원하는 바를 모두 이루겠다.
87년생 : 사업 확장 운이 좋겠다.
99년생 : 사랑하는 사람을 만날 수 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 일이 잘 풀려나가겠다.
76년생 : 신발 끈 다시 매고 뛰어야 하겠다.
88년생 : 때때로 상서로운 일이 생기겠다.
00년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 사업 확장을 시도하는 것이 좋겠다.
77년생 : 이별 수가 찾아오겠다.
89년생 : 매우 좋은 인연을 만나 사랑하겠다.
01년생 : 어깨가 들썩이는 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 좋은 소식이 연이어 들려오겠다.
78년생 : 앞만 보며 직진하는 것이 초고이겠다.
90년생 : 주위로부터 좋은 평판을 듣겠다.
02년생 : 덧없는 꿈이라도 꾸어야 하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
79년생 : 상대방 입장을 존중하는 것이 좋겠다.
91년생 : 어려움이 가고 좋은 일만 있겠다.
03년생 : 갈라진 사랑이 다시 꿰매지는 기적이 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 뜻을 세워야 길이 보인다.
80년생 : 즐거운 비명을 지르겠다.
92년생 : 좋은 사람을 만나 사랑하겠다.
04년생 : 하고 싶은 대로 행동하는 것이 좋겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 남을 탓하지 말고 준비하는 것이 좋겠다.
81년생 : 좋은 일이 생기겠다.
93년생 : 좋은 기회가 찾아오겠다.
05년생 : 싸매진 상처를 안고 걸어가야 하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 행동하는 것이 좋다.
82년생 : 다시 처음부터 시작해야 하겠다.
94년생 : 뜨거운 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 여유를 찾는 것이 중요하겠다.
83년생 : 다시 만나 사랑을 나누겠다.
95년생 : 열정과 용기가 필요하겠다.