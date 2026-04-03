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2026.04.06 (월)
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'호르무즈 재개방' 국제공조 시동...한국도 참여 '국제사회와 보조 맞추기'

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40여개국 외교장관회의...호르무즈 재개방 논의
외교적 정당성 확보와 다자공조 틀 구축에 의미
정부, 국제공조와 별도로 이란과 양자접촉 가능성
무력동원 어려워...준군사적 압박으로 장기전 준비

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁에서 일방적으로 승리를 선언하고 호르무즈 해협 안전 운항 문제를 다른 나라에 떠넘기려는 움직임을 보이는 가운데 국제사회가 적극적으로 문제 해법을 모색하고 있다.

영국을 비롯한 40여개국 외교장관들은 2일(현지 시간) 호르무즈 해협 재개방 방안을 논의하는 회의를 열었다. 한국도 이 회의에 참석해 호르무즈 재개방을 위한 국제공조에 본격적으로 참여하기 시작했다.

외교장관 화상회의를 주재하는 이베트 쿠퍼 영국 외교장관(오른쪽) [사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.02

영국이 주도한 이번 회의에서는 세계 경제를 볼모로 잡은 이란에 대한 성토와 함께 실질적인 해결 방안이 논의됐다. 군사적 해결을 배제하지는 않았으나 외교적 압박과 해상안전 보장 장치를 먼저 구축해야 한다는 견해가 주류였다.

무엇보다 통항 재개를 위해서는 전투 행위가 종료되고 안전보장 장치가 확보되어야 한다는 점에서 현 시점에서의 논의는 한계가 분명했다. 결국 이날 회의는 즉각적인 돌파구 마련보다 호르무즈 재개방의 정치적 정당성과 다자공조의 틀을 구축하는 첫 단계라는 점에 더 큰 의미가 두어야 할 것으로 보인다.

미국의 군사적 지원 압박을 받으면서도 즉각적인 응답을 하지 않았던 한국 정부는 정의혜 외교부 차관보가 이 회의에 참석했다. 한국은 이란의 호르무즈 봉쇄를 직접 비난하지 않으면서 '항행의 자유'와 '해상 안보'를 지지하는 입장을 유지하고 있다. 정부가 이번 회의에 참석한 것은 국제사회와 보조를 맞춰 이 문제에 공조하겠다는 뜻을 보인 것으로 해석된다.

정부는 호르무즈 문제 해결을 위한 국제적 논의에 적극 참여해 외교적 지지의 뜻을 밝히고 앞으로 해상 상황에 대한 정보 공유, 보험·운임 정상화 협의, 대체 조달 확대 등의 '비군사적 실질 조치'를 적극 모색한다는 계획을 세운 것으로 알려졌다.

이와 관련해 정부의 외교소식통은 "정부는 그동안 군사적 참여보다 중동의 에너지 공급 안정과 한·미 동맹 관리 사이에서 균형을 맞추려는 스탠스를 유지했다"면서 "외교적 참여에는 적극적으로 나서되 군사적 개입은 최소화한다는 것이 정부의 기본 입장이라고 보면 된다"고 말했다.

호르무즈 해협 봉쇄로 오만에 정박 중인 각국 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

정부가 국제공조와는 별도로 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박을 통과시키고 향후 한국 유조선의 해협 통과를 조율하기 위해 이란과 양자접촉을 할 가능성도 있다.

현재 정부는 이란과의 접촉 여부에 대해 말을 아끼고 있으나 이란과의 소통 채널을 유지하고 있다. 정부가 어려움 속에서도 주이란 대사관을 철수시키지 않고 있는 이유도 향후 이란과의 관계를 염두에 두고 있기 때문이다. 다만, 이란과의 개별 협상이 한·미 관계나 국제공조 체제를 손상시키지 않도록 극도로 조심해야 한다는 것이 정부에게는 중요한 숙제로 남을 전망이다.

정부 일각에서는 이번 사태 해결을 위해 장기전이 불가피하다는 인식도 보이고 있다. 실제로 이번 외교장관회의에서도 호르무즈 해협을 당장 열 수 있는 실행 수단은 제한적이라는 점이 드러났다. 국제공조 체제가 필요하다는 점을 재확인했지만 미국의 소극적 태도와 유엔 안보리의 분열이 한계를 드러냈다. 러시아·중국·프랑스는 유엔 안보리에서 무력 사용을 허용하는 결의에 반대했다. 따라서 강제적 해법은 쉽게 나오기 어렵고 실행한다고 해도 결국 영국·유럽·걸프국가 중심의 제한된 공조가 될 수 밖에 없다.

정부의 한 관계자는 "다국적군을 동원한 군사력 투입의 가능성은 높지 않다"면서 "시간이 걸리더라도 다국적 해군의 호위나 이란에 대한 제재 강화, 보험·운임 통제 등의 준군사적 압박을 통해 이란의 호르무즈 봉쇄 비용을 증가시킴으로써 스스로 해협을 열게 만드는 것이 최선의 방법일 것"이라고 말했다.

opento@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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