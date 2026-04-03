경기도교육청 "학교 현장 인성교육 입체적으로 지원"

'2026 경기인성교육협의체' 1차 협의회 개최... 참여 부서 13개로 대폭 확대

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 부서 간 벽을 허물고 학교 현장의 인성교육을 입체적으로 지원하기 위해 '2026 경기인성교육협의체'를 본격 가동했다.

'2026 경기인성교육협의체'를 본격 가동했다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 3일 남부청사에서 13개 부서장과 담당 장학사 등 40여 명이 참석한 가운데 '2026 경기인성교육협의체' 1차 협의회를 개최했다고 밝혔다.

지난 2023년 7개 부서로 시작했던 '경기인성교육협의체'는 올해 독서예술, 학교폭력, 경기공유학교, 학생마음성장지원 담당 등 총 13개 부서로 규모를 대폭 확대했다. 이는 인성교육을 특정 부서의 업무가 아닌 교육 활동 전반에 녹여내겠다는 도교육청의 강력한 의지가 반영된 결과다.

교육 활동 전반에 녹여내겠다는 도교육청의 강력한 의지가 반영된 결과다. [사진= 경기도교육청]

협의회에서는 ▲2026 경기인성교육 정책 추진 방향 공유 ▲부서별 인성교육 추진 계획 발표 ▲사회정서학습(SEL) 기반 인성교육 활성화 방안 등이 심도 있게 논의됐다.

특히 도교육청은 '경기인성+SEL'이라는 이름으로 사회정서학습(SEL: Social and Emotional Learning) 기반 인성교육을 체계적으로 지원하기로 했다. 사회정서학습은 학생들이 자신의 감정을 이해하고 타인과 공감하며 책임 있는 결정을 내릴 수 있도록 돕는 교육과정이다.

도교육청은 교육공동체의 사회정서학습 이해도를 높이고, 학교급별 교육과정과 긴밀하게 연계될 수 있도록 부서 간 유기적 협업 체계를 상시 운영할 계획이다. 또한 학교 현장을 넘어 지역사회와 온라인 공간까지 인성교육 실천의 장을 넓혀 나갈 방침이다.

학교 현장을 넘어 지역사회와 온라인 공간까지 인성교육 실천의 장을 넓혀 나갈 방침이다. [사진= 경기도교육청]

고아영 도교육청 학교교육국장은 "인성교육은 어느 한 부서의 전유물이 아니라 경기 교육 가족 모두가 함께 실천해야 할 핵심 과제"라며 "협의체에 참여하는 모든 부서가 유연하게 소통하고 협력하여 현장에서 체감할 수 있는 인성교육의 실효성을 높여달라"고 당부했다.

beignn@newspim.com