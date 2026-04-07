쌍문동 26일대 신속통합기획 확정…방학천 품은 '수변감성 주거단지' 조성

방학천~도봉산둘레길 잇는 녹지축…방학천, 주민 생활중심공간 탈바꿈

선형녹지 조성, 자연형 하천 정비…공공보행통로 설치 수변 접근성 향상

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 도봉구 방학천변 쌍문동 26일대가 '초록 수변감성 주거단지'로 탈바꿈한다.

방학천과 도봉산 둘레길을 잇는 녹지네트워크가 계획된 이번 사업에 따라 35층 높이 1030가구 아파트 단지가 조성될 예정이다.

7일 서울시에 따르면 도봉구 쌍문동 26 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획이 확정됐다.

대상지 위치도 [자료=서울시]

대상지는 북한산·도봉산과 인접하고 방학천과 맞닿아 있어 우수한 자연환경을 갖추고 있다. 또한 향후 우이신설선 연장에 따른 신설역이 도보권 내 들어설 예정으로 자연과 교통 여건을 동시에 갖춘 주거지로서 높은 잠재력을 지닌 지역으로 꼽힌다.

서울시는 이러한 입지적 강점을 바탕으로 쌍문동 26 일대를 수변 중심의 생활권 단지로 조성하기 위해 ▲산과 하천을 연결하는 초록 수변 생활권 조성 ▲주변 도시 변화에 대응한 개발 여건 마련 ▲쾌적하고 편리한 보행중심 생활환경 조성이라는 3가지 원칙을 마련했다.

먼저 방학천을 따라 폭 15m 규모의 선형 녹지를 계획해 인근 방학신동아1단지 재건축에 따른 발바닥공원과 연계한 자연형 하천 정비를 추진한다. 이를 도봉산 둘레길까지 이어지는 통합 산책로로 조성함으로써 방학천 일대를 주민들의 일상을 담아내는 새로운 생활 중심 공간으로 탈바꿈시킬 계획이다.

현재 대상지와 접한 방학천 수변은 옹벽과 폭 2m의 협소한 보행로로 이용도가 낮고 열악한 상태다. 하지만 향후 녹지와 휴게시설이 결합된 수변공간으로 재편돼 보행･자전거 이용이 조화를 이루는 쾌적한 산책 환경이 조성될 예정이다.



특히 수변공간 조성 과정에서 발생하는 주민 부담을 최소화하기 위해 서울시 관계부서와 자치구가 협업 체계를 구축했다. 주민이 토지를 공공기여 방식으로 제공하면 공공이 설계와 공사를 직접 수행하는 방식으로 추진해 민관 협력을 통한 효율적인 사업 모델을 구현했다.

다음으로 인근 지역의 신속통합기획 및 모아타운 등 개발사업과 우이신설선 연장 등 변화에 대응해 용도지역을 제2종일반주거지역(7층)에서 제3종일반주거지역(용적률 300%)으로 상향한다. 아울러 기준용적률 완화(20%)와 사업성 보정계수(2.0)를 적용해 사업 실현 가능성과 추진 동력을 확보했다.

단지 내 도로 체계를 재편해 보행 중심 환경을 강화한다. 차량 통행이 적은 남북도로(방학로7길)를 공공보행통로로 전환해 수변공간으로의 접근성을 높이고 토지이용의 효율을 증대시켜 35층 내외의 유연하고 입체적인 스카이라인을 형성했다.

단지 내 보행로와 방학천 보행교를 공공보행통로와 연결해 방학천 산책로까지 연결되는 보행 체계를 구축하고 인근 학교 및 신설 역사 등 주변 공공시설과의 접근성을 강화해 누구나 걷기 편리한 보행 중심의 주거단지를 조성한다.

마지막으로 방학천 수변공간과 단지 경계부에 수변 특화 커뮤니티 시설을 배치해 단지 내･외부가 소통하는 열린 단지를 형성한다. 아울러 방학천과 녹지를 가까이에서 누릴 수 있는 친수공간을 조성함으로써 주민들의 공동체 활성화와 주거 편의성을 동시에 높일 계획이다.

하천변에는 북카페, 실내체육시설, 동호회실, 스탠드형 외부마당 등 다양한 주민활동 공간을 조성하고 북측 어린이집과 가인초등학교 통학로 인근에는 다함께 돌봄센터를 배치해 지역 주민의 생활 편의성을 높인다.

서울시는 신속통합기획이 확정된 쌍문동 26 일대 주민공람, 의견 청취 등 관련 절차를 신속히 진행해 올해 중 구역 지정을 목표로 사업을 추진할 계획이다. 이번 쌍문동 26 일대 재개발 신속통합기획 확정으로 서울시 전체 277개소 중 170개소 신속통합기획이 완료됐다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "쌍문동 26 일대가 방학천과 주거공간이 어우러진 활력있는 수변감성 주거단지로 거듭나길 기대한다"며 "앞으로도 신속통합기획을 통해 지역의 고유 자원을 정비사업에 적극 반영해 도시의 잠재력과 미래 가치를 높이는 지속 가능한 정비 모델을 추진할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com