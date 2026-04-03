전주시 먹거리통합지원센터 착공…90억원 투입

농산물가공지원센터 동시 추진 2027년 준공 목표

생산·가공·유통 선순환 구조 농가소득 증대 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 지역 농산물의 유통과 가공을 아우르는 핵심 기반시설 구축에 나섰다.

전주시는 3일 도도동 건립 부지에서 윤동욱 전주시장 권한대행 부시장과 시의원, 농업인 단체, 유관기관, 지역주민 등 200여 명이 참석한 가운데 '먹거리통합지원센터'와 '농산물종합가공지원센터' 착공식을 개최했다고 밝혔다.

2026.04.03 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 '미래 농업 클러스터 조성'의 핵심 사업으로, 지역 농산물의 안정적 판로 확보와 고부가가치 창출을 위한 거점시설 구축에 목적이 있다.

먹거리통합지원센터는 도도동 일원에 총사업비 90억 원을 투입해 지상 2층, 연면적 2936㎡ 규모로 2027년까지 건립된다. 저온저장고와 소분·포장시설, 물류 공간 등을 갖춘 통합 물류 거점으로, 공공급식지원센터를 이전·확대 운영해 학교 및 공공급식에 지역 농산물을 공급하는 '전주푸드' 플랫폼 역할을 수행하게 된다.

농산물종합가공지원센터는 총사업비 24억6800만 원을 투입해 지상 1층, 연면적 411㎡ 규모로 조성되며 내년 상반기 개관 예정이다. HACCP 기준 가공시설과 교육장을 갖춰 농업인이 생산한 농산물을 가공상품으로 개발·판매할 수 있도록 지원한다.

시는 두 센터 구축을 통해 생산부터 가공·유통·소비로 이어지는 먹거리 선순환 구조를 완성하고 농가 소득 증대와 지역경제 활성화를 기대하고 있다.

윤동욱 권한대행은 "두 센터는 시민에게 안전한 먹거리를 제공하고 농업인에게 새로운 소득 기반을 마련하는 핵심 인프라"라며 "차질 없는 사업 추진에 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

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