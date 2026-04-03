성낙인 창녕군수 재선 도전 선언…"예산 1조 원 시대 실현"

"AI 행정 혁신 4485억 원 투자 유도"

"창녕 미래 군민의 선택에 달렸다"



[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 성낙인 국민의힘 창녕군수가 재선 도전을 공식화했다.

성 군수는 3일 오후 창녕군청 브리룸에서 기자회견 열고 출마 기자회견을 열고 "검증된 군수, 중단없는 군정으로 예산 1조 원 시대 '창창한 창녕'을 완성하겠다"고 민선 9기 창녕군수 선거 출마를 공식 선언했다.

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 성낙인 창녕군수가 3일 창녕군청 브리핑룸에서 출마 기자회견을 열고 민선 9기 창녕군수 선거 출마를 공식 선언하고 있다. 2026.04.03

그러면서 "34년 공직 경험과 경남도의원 재선, 민선 8기 군수로서의 책임을 넘어 창녕의 미래를 완성해야 한다는 사명감으로 나섰다"며 "군민이 믿어준 신뢰를 기반으로 창녕의 더 큰 도약을 이끌겠다"고 출마의 변을 밝혔다.

그는 지난 임기를 '회복과 안정의 시간'으로 규정하고 ▲도원아파트 준공 문제 해결 ▲영남일반산업단지·대합미니복합타운 정상화 ▲유네스코 3관왕 달성 및 우포늪 람사르 습지도시 재인증 ▲국민권익위 청렴도 1등급 달성 등을 주요 성과로 꼽았다.

성 군수는 "위기를 기회로 바꾼 검증된 리더십과 청렴 행정으로 창녕의 기반을 다시 세웠다"고 평가했다.

민선 9기 핵심 비전으로는 ▲사통팔달 교통망 구축 ▲미래모빌리티 산업 허브 조성 ▲통합형 정주 플랫폼 구축 ▲AI 기반 스마트 영농모델 추진 ▲유네스코 자산 활용형 관광 산업화 등을 제시했다.

특히 함양~울산 고속도로와 대합IC, 온천대교 건설을 연계한 광역 생활권 조성으로 투자 4485억 원과 일자리 창출을 이끌겠다고 밝혔다.

성 군수는 "아동·청년·어르신 세대가 모두 행복한 정주 환경 조성과 함께 농업 혁신 및 푸드테크 산업 육성으로 농가소득을 높이겠다"고 강조했다.

이어 "AI 행정 혁신으로 창녕군 최초 예산 1조 원 시대를 열고, 중앙정부·경남도를 직접 뛰며 재원을 확보하는 '세일즈 군수'가 되겠다"고 말했다.

성 군수는 "창녕의 미래는 지금의 선택에 달려 있다"며 "검증된 추진력으로 중단없는 군정, 군민이 체감하는 성과로 보답하겠다"고 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com