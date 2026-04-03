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[MLB] 늦잠 자다 선발 출전 놓친 2년차 포수 "알람 여러 개 준비"

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캔자스시티 젠슨 "눈 떴을 때 패닉...동료와 코치진, 팬들께 정말 죄송"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 캔자스시티의 2년차 포수 카터 젠슨(22)이 늦잠 자다 선발에서 제외된 일이 입방아에 올랐다.

캔자스시티는 3일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 카우프만 스타디움에서 열린 MLB 캔자스시티 로열스와 미네소타 트윈스전에서 젠슨 포수를 기용할 계획이었다. 전날 3시간 36분에 이르는 난타전 끝에 승리를 거둔 캔자스시티는 35세 베테랑 포수 살바도르 페레스의 체력을 고려한 조치였다.

구단은 훈련 시간이 다가와도 모습을 드러내지 않는 젠슨에게 연락을 시도했지만 계속 연결되지 않았다. 1루수 비니 파스콴티노는 "구단이 그의 부모님에게까지 연락을 했다"며 당시 상황을 전했다. 우여곡절 끝에 젠슨과 통화가 이뤄지자 "알람을 듣지 못하고 잤다. 지금 경기장에 가는 중인데, 경기 한 시간 전까지 도착하기 어려울 것 같다"라는 황당한 대답이 돌아왔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 캔자스시티 포수 카터 젠슨. [사진=로이터] 2026.04.03 psoq1337@newspim.com

캔자스시티는 선발 라인업을 급히 수정했다. 지명타자로 나설 예정이던 페레스가 다시 포수 마스크를 쓰고 수비 라인업에 들어갔다. 젠슨은 가까스로 경기장에 도착한 뒤 1-5로 뒤진 9회 대수비로 나서 포수 장비를 착용했다.

맷 콰트라로 캔자스시티 감독은 "젠슨에게 실수가 있었다. 늦잠을 자 제시간에 도착하지 못했고 그 때문에 라인업에서 제외했다"면서도 "그는 훌륭한 인성을 가졌고 성실한 선수다. 누구보다 스스로를 자책하고 있고, 책임도 인정하고 있다. 오늘 출근길이 인생에서 가장 힘든 순간이었을 것"이라고 두둔하면서도 "절대 일어나서는 안 되는 일이다. 이번 일을 통해 큰 교훈을 얻었을 것"이라고도 지적했다.

동료 파스콴티노는 "아직 어린 선수다. 절대 일어나면 안 되는 일 중 하나지만, 지금 배우고 성장해야 한다"며 "우리도 젠슨을 도울 것이다. 아마 알람 시계를 하나 더 사야 할 것 같다"고 웃으며 조언했다.

젠슨은 클럽하우스에서 취재진에게 "알람을 듣지 못하고 계속 잤다. 변명의 여지가 없는 내 잘못"이라며 "동료와 코치진, 팬들께 정말 죄송하다. 앞으로 알람을 여러 개 맞춰 반드시 제시간에 일어나겠다"고 고개를 숙였다.

카터 젠슨은 캔자스시티가 공들여 키우는 차세대 포수 자원이다. 캔자스시티 출신으로, 구단의 2021년 신인 드래프트 3라운드(전체 78순위) 지명을 받은 뒤 109만 7500달러에 계약했고 지난해 마이너리그에서 타율 0.300, 홈런 3개를 기록하며 가능성을 보여줬다. 올 시즌에는 지명타자와 페레스의 백업 포수로 메이저리그 로스터에 합류한 상황에서 '늦잠 지각'이라는 황당한 실수를 저질렀다.

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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