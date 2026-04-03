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마크롱 대통령·김민석 총리·경제계 한자리에…바이오·모빌리티·AI 협력 논의

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한경협·프랑스경제인협회, '한-프랑스 경제계 미래대화' 개최
에어리퀴드·사노피·BNP파리바스 등 프랑스 주요 기업 총출동

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국과 프랑스 경제계가 수교 140주년을 맞아 바이오, 탈탄소, 딥테크 등 미래산업 분야에서의 협력 청사진을 제시하고, 양국의 경제협력 확대 방안을 논의했다.

한국경제인협회는 프랑스경제인협회(MEDEF)와 공동으로 3일 서울 여의도 FKI타워에서 '제3차 한-프랑스 경제계 미래대화'를 개최했다. 이번 행사는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 국빈 방한을 계기로 마련됐으며, 마크롱 대통령과 김민석 국무총리를 비롯한 양국 기업인·정부인사 총 300여명이 참석했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 3일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '제3차 한-프랑스 경제계 미래대화'에 참석해 기조강연을 하고 있다. 이번 행사는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 국빈 방한을 계기로 마련됐으며 마크롱 대통령과 김민석 국무총리를 비롯한 양국 기업인·정부인사 총 300여명이 참석했다. [사진=한경협]

◆ 프랑스 대표기업 CEO 참여

마크롱 대통령은 현 정부 출범 후 국빈 방한한 최초의 유럽 정상으로, 2017년 취임 이후 첫 방한이자 프랑스 대통령으로서는 11년 만의 방한이다. 

이번 행사에는 클라라 샤파즈(Clara Chappaz) 인공지능(AI)·디지털 특임장관, 롤랑 레스퀴르(Roland Lescure) 경제·재정부 장관 등 정부 고위인사와 방한 경제사절단 70여명을 비롯해 에어리퀴드(AirLiquide), 사노피(Sanofi), 콴델라(Quandela), 파스칼(Pasqal), BNP파리바스 등 프랑스를 대표하는 주요기업 CEO 등 200여명이 참석했다. 한국 측에서도 삼성, SK, 현대자동차, LG, 포스코, GS, 한진, 두산 등 주요 그룹이 참석하여 양국 경제협력에 대한 높은 관심을 나타냈다.

이재용 삼성전자 회장(왼쪽 첫번째)과 정의선 현대차 회장(왼쪽 두번째)을 비롯한 기업인들이 3일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '제3차 한-프랑스 경제계 미래대화'에 참석해 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 기조강연을 경청하고 있다. [사진=한경협]

◆ 마크롱 대통령, 수교 140주년 맞아 FKI타워 옥상 '하늘정원'에 기념식수

포럼에 앞서 마크롱 대통령은 한경협이 한-프랑스 수교 140주년을 맞아 FKI타워 옥상에 조성하는 프랑스식 정원인 '하늘정원(Jardin Haneul)'의 기념식수식에 참석했다. 

한경협은 "이번에 조성되는 하늘정원은 수교 100주년 기념 '파리공원'의 상징성을 계승하는 동시에, 140주년을 맞아 한 단계 높아진 양국 관계를 상징한다"며 "완공 후에는 시민들을 위한 도심 속 쉼터이자 일상 속에서 프랑스의 문화를 알리는 공간으로 활용될 예정이다"라고 설명했다.

◆바이오·탈탄소·딥테크 등 한-프랑스 협력, 미래산업 전반으로 확대

이번 포럼은 바이오테크, 탈탄소(에너지·모빌리티), 딥테크(AI·퀀텀) 3개의  미래산업을 중심으로 한국과 프랑스의 협력 확대 방안이 논의됐다. 바이오테크 세션에서는 프랑스의 올리비에 루쏘 세르비에 한국 대표, 배경은 한국 사노피 대표, 조용현 카카오헬스케어 부문장 등이 참여하여 한국의 제조·임상 역량과 프랑스의 연구·자본 역량을 결합한 차세대 바이오분야 글로벌 경쟁력 확보 방안을 모색했다.  

탈탄소 세션에서는 켄 라미레즈 현대차 수소총괄 부사장, 윤창원 포스코홀딩스 수소저탄소연구소장, 펠리시 뷔렐 OPmobility 대표, 로니 찰머스 에어리퀴드 부사장이 참여한 가운데, 탈탄소화가 산업 회복력의 핵심 축임을 공유하며 수소 이니셔티브 공동 추진 등 양국 협력의 구체적 방향을 논의했다.

딥테크(AI·퀀텀) 세션에서는 프랑스의 클라라 샤파즈 AI·디지털 특임장관이 직접 좌장을 맡았다. 니콜로 소마스키 콴델라 대표, 조르주-올리비에 레이몽 파스칼 공동창업자, 김성혁 한국양자산업협회 회장, 이준구 큐노바컴퓨팅 대표가 참여, 프랑스의 기초과학과 한국의 산업적용 역량 간 시너지 창출과 양자컴퓨팅과 AI모델의 상용화 가속화 방안을 토론했다.

김민석 국무총리가 3일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '제3차 한-프랑스 경제계 미래대화'에 참석해 인사말을 하고 있다. 이번 행사는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 국빈 방한을 계기로 마련됐으며 마크롱 대통령과 김민석 국무총리를 비롯한 양국 기업인·정부인사 총 300여명이 참석했다. 사진 왼쪽부터 류진 한경협 회장, 김민석 국무총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 [사진=한경협]

◆ 류진 회장 "미래산업 전반의 파트너십으로 이어갈 것"

포럼 폐회식에서는 마크롱 대통령, 김민석 국무총리, 류진 한경협 회장, 프랑소와 자코브 위원장이 참석했다.

류진 한경협 회장은 "프랑스는 자유민주주의 가치를 공유하는 핵심 경제 파트너로서 언제나 한국과 함께해 왔으며 '글로벌 K-컬처'의 발상지이기도 하다"며 "오늘날 미래산업 전반을 함께 설계하는 데까지 이어진 한-프랑스 간 파트너십이 구체적인 성과로 이루어지도록 양국 정부의 적극적인 지원을 부탁한다"고 강조했다.
 
김민석 국무총리는 "원자력, 항공, 철도 등 기간산업 발전을 함께해 온 양국의 협력이 전통 산업을 넘어 첨단, 혁신의 파트너십으로 지속 확장되고 있어 기대가 크다"고 말했다. 마크롱 대통령 또한 양국 경제협력의 미래 가능성을 높이 평가하며 지지의 메시지를 전했다.  

한편 이날 행사에서는 카카오헬스케어와 사노피 간 AI기반 솔루션 개발, GS칼텍스와 베올리아 간 업무협력 업무협약(MOU) 등 에너지·첨단기술·바이오 분야 총 12건의 협력 MOU이 체결됐으며, 양국 기업들은 향후 산업 및 투자 협력을 지속 확대해 나가기로 했다.

kji01@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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