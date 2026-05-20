李대통령, 7년전 무신사 광고도 저격…"6월 민주항쟁 모욕·조롱" 분노

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"사람 탈을 쓰고 이럴 수 있나"

"5·18 모독 탱크데이 막장행태"

청와대 "민주화 운동 왜곡·희화

발본색원하겠다는 철학·의지"

5·18 민주화 운동 '모독'

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 20일 6월 민주항쟁에 대한 비하 표현을 한 패션 플랫폼 무신사의 과거 광고 문구를 겨냥해 "돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있나"라며 강도 높게 비판했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 양말 건조 기능을 홍보하며 '책상을 탁 쳤더니 억 하고 말라서'라는 문구가 적힌 무신사의 과거 카드뉴스를 공유했다. 최근 5·18 광주 민주화 운동을 희화하며 문제가 된 스타벅스코리아의 '탱크 데이' 이벤트를 강하게 비판한 것에 이어 두 번째다.

이재명 대통령이 20일 오전 6월 민주항쟁에 대한 비하 표현을 한 패션 플랫폼 무신사의 과거 광고 문구를 겨냥해 "돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있나"라며 강도 높게 비판했다. [사진=이재명 대통령 엑스(X)]

이 대통령은 "박종철 열사의 고문치사 사건, 그로 인해 시작된 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고"라며 "제보받은 것인데 진짜인지 확인해 봐야겠다"고 말했다.

이 대통령이 언급한 해당 광고는 무신사가 2019년에 올린 게시물이다. 당시 무신사는 역사 인식 부재를 인정하며 공식 사과하고 콘텐츠를 삭제했다. 또 박종철 기념사업회를 직접 찾아 사과했다.

청와대 관계자는 "민주화 운동과 희생자들에 대한 모독, 역사 왜곡, 희화화에 대해 발본색원하겠다는 평소 이 대통령의 철학과 의지가 반영된 메시지"라고 강조했다.

이재명 대통령이 지난 18일 소셜미디어 엑스(X)에 5·18 광주 민주화 운동을 희화하며 문제가 된 스타벅스코리아 '탱크 데이' 이벤트를 강하게 비판했다. [사진=이재명 대통령 엑스(X)]

이 대통령은 지난 18일에는 스타벅스코리아를 직격했다. 스타벅스코리아는 18일 텀블러 판촉 행사에 5·18 민주화 운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 '탱크 데이' '책상에 탁' 표현을 사용해 거센 비난을 받았다.

이 대통령은 이를 두고 "대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주주의 가치를 경시하는 이러한 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"고 비판했다.

비판 여론이 확산하자 정용진 신세계그룹 회장은 사태 당일 손정현 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 전격 경질하고 사과문을 게재했다.

pcjay@newspim.com