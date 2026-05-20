Sh수협은행, 소상공인 위한 'Cool 썸머~ 사장님을 응원해요!' 이벤트

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8월 31일까지 누적 입금액 따라 다양한 경품 제공

10만원 이상시 1만원 상품권, 100만 2만원, 500만원 5만원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행은 20일 소상공인들을 위한 'Cool 썸머~ 사장님을 응원해요!' 이벤트를 실시한다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행은 20일 소상공인들을 위한 'Cool 썸머~ 사장님을 응원해요!' 이벤트를 실시한다고 발표했다. [사진=Sh수협은행] 2026.05.20 dedanhi@newspim.com

이벤트에 참여할 수 있는 대상은 가맹점 결제계좌를 수협은행으로 첫 등록한 개인사업자 고객이다. 고객이 올해 4월 이후 카드 2개사 이상의 가맹대금 결제계좌를 수협은행으로 지정하면 자동으로 응모가 진행된다.

수협은행은 20일부터 8월 31일까지 이벤트 기간 동안 가맹대금 누적 입금액에 따라 다양한 경품을 제공한다. 누적 입금액이 10만원 이상일 경우 '신세계이마트상품권(1만원)', 100만원 이상일 경우 '신세계이마트상품권(2만원)', 500만원 이상일 경우 '신세계이마트상품권(5만원)'을 지급한다.

가맹점 결제계좌의 신청 및 변경은 Sh수협은행 영업점이나 모바일뱅킹 앱인 '파트너뱅크'를 통해 편리하게 가능하며, 최대 9개 카드사의 결제계좌를 동시에 등록하거나 변경할 수 있다.

수협은행은 이번 이벤트를 통해 어려움을 겪고 있는 소상공인과의 상생 가치를 강조하고 고객의 만족도를 높여 나가겠다는 계획이다.

관계자는 "고객이 목표를 달성할 수 있는 미션달성형 이벤트를 통해 매출 증대와 경품 혜택을 동시에 누릴 수 있기를 바란다"라며 "앞으로도 고객의 다양한 니즈를 반영한 차별화된 금융서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com