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택시노조, 169개 서울 법인택시 '탈세' 고발

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임금 아닌 형태로 초과 운송수입 지급해 매출 조작 주장
완전월급제 유예 등 담은 택시발전법 개정안 '반대'

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 유재선 인턴기자 = 택시노조가 169개 서울 법인택시가 탈세했다는 의혹을 제기했다.

공공운수노조 택시지부는 3일 오전 11시 청와대 사랑채 앞에서 '택시발전법 개정안 폐기 및 조세 포탈 택시사업자 처벌 촉구' 기자회견을 열고 이같이 주장했다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 택시지부가 3일 오전 청와대 사랑채 앞에서 '택시발전법 제11조 2 개정안 폐기 및 조세 포탈 택시사업자 처벌 촉구' 기자회견을 열고 있다. 2026.04.03 lahbj11@newspim.com

택시지부 조사 결과 서울시 법인택시 248개사 중 169개사가 기준금 초과 운송수입을 임금이 아닌 환불이나 과오납 형태로 택시 기사들에게 지급해 매출을 조작했다. 택시지부는 기사 1인당 누락된 운송수입이 월평균 약 185만원에 달한다고 주장했다. 이는 실제 운송수입(서울택시정보시스템 기준 약 556만원) 33%를 차지한다.

최세호 택시지부장은 "서울 택시 회사들은 현행법상 의무인 전액관리제를 위반한 채 기준금을 징수하고 매출을 속여 막대한 세금을 탈루했다"며 "탈세한 매출액으로 조작된 재무제표를 만들어 회사 경영이 어려운 것처럼 정부를 속이고 혼란을 초래했다"고 비판했다.

택시지부는 이같은 '가짜 적자'로 인해 국회에서 '택시발전법 개정안'이 추진된다는 점도 비판했다. 이 개정안은 노사 합의 시 전체 면허 대수 40% 범위에서 기사 근로시간을 주 40시간 미만으로 정할 수 있다는 내용을 담고 있다. 서울 외 지역 완전월급제 시행도 2년 더 유예하는 내용도 법안에 담겼다. 완전월급제는 주 40시간 이상 근로를 명시해 택시기사 안정적 임금을 보장하는 제도다. 

택시지부는 만약 법 개정안이 통과되면 택시 기사는 최저임금조차 받지 못할 수 있다고 우려했다. 이에 택시노조는 법 개정안 즉각 폐기를 요구했다. 택시노조는 법 개정 과정에서 정치권이 사측 입장만 일방적으로 반영했다고 비판했다. 일부 택시기사는 관련 법 개정안을 다루는 국회 국토교통위원회 위원장 지역구 사무실 앞에 있는 20m 높이 통신탑에 올라가 고공농성 중이다. 

박정훈 공공운수노조 부위원장은 "집권여당 국회의원이 법안 통과 과정에서 택시업계와 골프를 치러 갔다는 의혹까지 나오고 있다"며 "국회의원들은 탈세한 범죄기업들의 말만 듣고 법을 개정한 것"이라고 꼬집었다.

lahbj11@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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