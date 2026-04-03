장수 와룡휴양림 치유의숲 재개장…본격 운영 돌입

웰니스 관광지 선정 이후 첫 프로그램 확대 운영

자연 치유 기반 체류형 관광 콘텐츠 강화 추진

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 천천면 와룡자연휴양림 내 치유의숲 운영을 재개하며 방문객 맞이에 나섰다.

군은 3일 그린장수 치유의숲이 재개장해 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다. 이번 재개장은 2025년 웰니스 관광지 선정 이후 처음 이뤄지는 것으로, 보다 체계적이고 다양한 치유 프로그램을 선보인다는 점에서 의미가 크다.

장수 치유의 숲[사진=장수군]2026.04.03 gojongwin@newspim.com

치유의숲은 심신 회복을 위한 전문 힐링 공간으로 조성됐으며, 자연환경을 활용한 프로그램을 통해 치유 효과를 높이는 데 초점을 맞췄다.

주요 프로그램으로는 숲속 환경을 활용한 숲테라피를 비롯해 심리적 안정과 이완을 돕는 명상 테라피, 발바닥 자극으로 신체 활력을 높이는 황토길 맨발걷기 체험 등이 운영된다.

방문객들은 이러한 프로그램을 통해 자연과 교감하며 일상에서 벗어나 몸과 마음의 균형을 회복하는 시간을 가질 것으로 기대된다.

군은 앞으로 치유의숲을 중심으로 계절별 맞춤형 프로그램을 확대하고, 웰니스 관광 자원과 연계한 체류형 관광 콘텐츠도 강화할 방침이다.

최석원 산림과장은 "치유의숲이 자연 속 휴식과 회복의 공간으로 자리잡길 기대한다"며 "지역 주민과 외부 방문객 누구나 찾는 열린 치유 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

한편 그린장수 치유의숲은 자연과 치유를 결합한 특화 공간으로 자리매김하며 관광객 유입과 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 전망된다.

gojongwin@newspim.com