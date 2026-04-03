시흥 시화병원 개원 28주년 기념식

장기근속자 시상 통해 구성원들 자긍심을 고취, 조직 결속력 강화하는 계기 마련

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도 시흥에 위치한 시화병원은 개원 28주년을 맞아 본관 송산홀에서 기념식을 성황리에 개최했다고 3일 밝혔다.

개원 28주년 기념식 기념촬영 모습. [사진=시화병원]

이번 기념식에는 최병철 이사장과 강승일 병원장을 비롯한 주요 보직자 및 부서장들이 참석해 병원의 성장 발자취를 되짚어보고, 환자 곁에서 묵묵히 헌신해 온 임직원들의 노고를 격려하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

특히 장기근속자 시상을 통해 구성원들의 자긍심을 고취하고 조직 결속력을 강화하는 계기가 됐다.

시상식에서는 중환자실 남형우 과장을 포함한 20주년 근속자 4명과 10주년 근속자 21명 등 총 25명이 표창장과 상금을 수여받았다.

수상자들은 재직 기간 동안 지역 주민의 건강 증진과 의료 질 향상에 기여한 공로를 인정받아 참석자들의 큰 박수를 받았다.

시화병원은 지난 한 해 ▲뇌졸중시술 인증기관 지정 ▲메디컬 코리아 글로벌 헬스케어 유공 국무총리 표창 수상 ▲혈관조영장비 3호기(Philips Azurion7 B20) 도입 ▲호흡기센터 개소 ▲법무부 지정 3년 연속 '의료관광 우수 유치기관' 선정 ▲인공신장센터 확장 이전 개소 ▲ERCP 3000례 달성 등을 통해 중증·응급 질환에 대한 신속하고 정밀한 대응이 가능한 진료체계를 구축했으며, 첨단 의료장비와 전문 의료진을 기반으로 안전하고 수준 높은 치료환경을 제공하고 있다.

최병철 이사장은 기념사를 통해 "지난 28년간 시화병원이 지역을 대표하는 의료기관으로 성장할 수 있었던 것은 각자의 자리에서 최선을 다해준 임직원들과 병원을 믿고 찾아주신 지역 주민들 덕분"이라며 "앞으로도 지속적인 의료 인프라 확충과 전문센터 고도화를 통해 누구나 믿고 찾을 수 있는 지역 거점병원으로 자리매김하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com