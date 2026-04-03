경기도, 5월 개최 '2026 플레이엑스포' 관람객 사전등록 진행

"플레이엑스포 참관객 사전등록, 네이버 예약 통해 진행"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 수도권 최대 융복합 게임쇼 '2026 플레이엑스포'가 5월 개최를 앞두고 관람객 사전등록을 진행하고 있다고 3일 밝혔다.

플레이엑스포 포스터(사전등록). [사진=경기도]

도에 따르면 오는 5월 21일부터 24일 나흘간 고양 킨텍스에서 개최되는 플레이엑스포는 콘솔, 아케이드, PC, 모바일, 인디게임 등 다양한 장르의 종합 게임쇼다. 전년 대비 참가업체 수가 증가해 더욱 풍성한 전시 구성을 선보일 예정이다.

님블뉴런, 대원미디어 등 주요 기업의 대규모 체험존과 아케이드 공동관 운영으로 관람객들에게 한층 다채로운 현장 체험 기회를 제공한다. 게이밍기어 부문에서도, 국내 최대 전문 가격비교 사이트 다나와가 대규모 현장 프로모션 공간을 제공할 예정이다.

B2C 무대에서는 '태고의 달인 코리아 챔피언십 2026 쿵딱전', '비마니 마스터 코리아(BEMANI Master Korea)', '펌프 잇 업 도미니언(PUMP IT UP DOMINION)', '플라티나 랩(PLATiNA :: LAB) 아레나' 등 다양한 게임 대회가 펼쳐지며, 주요 게임사의 신작 발표회와 서브컬쳐 OST 랜덤 라이브 등이 마련된다.

올해는 참관객을 사회에 긍정적 영향을 미치는 플레이어이자 영웅으로 재정의하고 행사 전반의 공공성과 사회적 가치를 강화하기 위해 '플레이 히어로(PLAY HERO)' 캠페인을 추진한다.

군인·경찰관·소방관을 대상으로 무료입장을 제공하는 '히어로 리스펙트 프로젝트', 헌혈을 게임의 HP(생명력) 개념으로 재해석해 참여를 유도하는 '히어로 HP 셰어 캠페인', 분리수거를 미니게임화해 관람객의 자발적 환경 실천을 유도하는 '히어로 클린샷 챌린지' 등 이벤트가 진행된다.

또한 대학생, 장애인, 가족 등 다양한 계층이 참가할 수 있는 아마추어 e스포츠 대회가 펼쳐지며, 4월 중순부터 참가자 모집이 진행된다. 작년에 이어 올해도 '대한민국 e스포츠 리그(KEL)' 이터널 리턴 종목 개막 라운드, 스타크래프트 ASL 시즌 21 결승 등 인기 e스포츠 대회가 경기 e스포츠 페스티벌 무대에서 진행된다.

플레이엑스포 참관객 사전등록은 4월 1일부터 5월 15일까지 네이버 예약을 통해 진행된다. 사전등록 3천 원 티켓 구매 시 행사기간 내 자유롭게 입장 가능하며, 현장등록(1일권 성인 1만 원, 청소년 6천 원) 대비 저렴하고 별도 등록 절차 없이 빠른 입장이 가능하다. 아울러 수출상담회(B2B) 참가부스 추가 모집과 비즈니스 라운지 및 온라인 참가사 신청도 진행 중이다.

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