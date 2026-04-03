한소은, 킹콩 by 스타쉽과 전속계약 "아낌없이 지원할 것"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 한소은이 킹콩 by 스타쉽과 전속 계약을 체결했다.

3일, 한소은이 스타쉽 엔터테인먼트의 연기자 레이블 킹콩 by 스타쉽과 한 식구가 되어 새로운 시작을 알렸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 한소은. [사진=킹콩by스타쉽] 2026.04.03 moonddo00@newspim.com

한소은은 한중 합작 웹드라마 '고호의 별이 빛나는 밤에'로 데뷔 후, OCN '미스터 기간제', JTBC 'IDOL '아이돌 : The Coup''등 활발한 작품 활동을 이어갔다. 특히 JTBC '18 어게인'에서 주인공의 과거 고등학생 시절을 연기하며 청순한 외모는 물론 섬세한 감정 연기로 시청자들에게 눈도장을 찍었다. MBC '조선 변호사', SBS '귀궁'으로 사극에서도 존재감을 드러낸 한소은은 최근 KBS2 '은애하는 도적님아'로 사랑스러운 매력까지 더하며 호평을 받기도했다.

한소은이 계약을 체결한 킹콩 by 스타쉽은 김범, 김지연, 송승헌, 신승호, 유연석, 이광수, 이동욱, 채수빈 등이 소속되어 있는 국내 최정상의 배우 전문 매니지먼트 회사이다. 킹콩 by 스타쉽은 두터운 신뢰를 바탕으로 기존 소속 배우들과 오랜 시간 함께하고 있을 뿐만 아니라, 체계적인 매니지먼트와 홍보마케팅 시스템을 구축해 왔다.

소속사 킹콩 by 스타쉽은 "한소은은 다채로운 매력과 탄탄한 연기력을 갖춘 훌륭한 배우다. 앞으로 킹콩 by 스타쉽은 든든한 동반자이자 파트너로서 한소은과 함께하며 그가 가진 재능을 맘껏 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 전했다

moonddo00@newspim.com