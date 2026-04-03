카카오프렌즈, '네모바지 스폰지밥'과 콜라보 굿즈 출시

보냉백·돗자리·접이식 의자 등 피크닉 아이템 등 24종 출시

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오는 카카오프렌즈가 봄을 맞아 니켈로디언의 '네모바지 스폰지밥'과 함께 협업 굿즈를 출시했다고 3일 밝혔다.

작년 6월 첫 협업의 흥행에 힘입어 성사된 두 번째 만남은 '베이비 스폰지밥'을 테마로 더욱 귀엽고 다채로워졌다.

카카오는 카카오프렌즈가 봄을 맞아 니켈로디언의 '네모바지 스폰지밥'과 함께 협업 굿즈를 출시했다고 3일 밝혔다. [사진= 카카오]

라이언과 춘식이가 각각 베이비 버전의 스폰지밥과 뚱이로 결합했으며 어피치(다람이), 튜브(징징이), 무지(집게사장), 죠르디(플랑크톤) 등 다양한 캐릭터들이 새로운 모습을 보여준다.

캐릭터들은 네모바지 스폰지밥 캐릭터 의상을 입은 '코스튬 버전'과 두 캐릭터의 특징을 조화롭게 결합한 '매쉬업 버전' 두 가지 타입으로 출시된다.

이번에 출시하는 상품은 ▲인형 ▲키링 인형 ▲보냉백 ▲돗자리 ▲접이식 의자 등 총 24종으로 봄 나들이에 사용하기 좋은 피크닉 아이템들도 함께 구성됐다.

굿즈는 카카오프렌즈 온·오프라인 스토어를 비롯해 카카오톡 선물하기, 29CM, W컨셉, 무신사 등 다양한 온·오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.

이번 협업을 기념해 카카오프렌즈 홍대 플래그십 스토어에서는 약 한 달간 스폰지밥 테마 포토존을 운영한다.

메인존은 캐릭터들이 파자마를 입고 놀고 있는 '베이비룸' 컨셉으로 꾸며졌으며 서브존에는 집게리아 테이블과 스툴로 포토존을 구성하였다.

온라인 프렌즈샵에서도 4월 3일부터 한 달간 이벤트를 진행한다. 카카오프렌즈 카카오톡 채널 친구라면 누구나 배경화면 디지털 굿즈를 기본 1회 다운로드 할 수 있으며 기획전 페이지를 친구에게 공유 시 매일 최대 3회까지 추가 참여할 수 있다.

카카오 관계자는 "지난해 큰 사랑을 받았던 스폰지밥과의 협업을 한 단계 발전시켜 양사 캐릭터의 매력을 극대화한 베이비 테마의 라인업을 선보이게 됐다"며 "카카오프렌즈가 스폰지밥의 세계관에 조화롭게 어우러지며 두 팬덤 모두에게 특별한 소장 가치와 색다른 즐거움을 선사할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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