韩巫俗文化借OTT出海 带动体验式旅游升温

纽斯频通讯社首尔4月3日电 随着韩国流行文化影响力不断扩大，以巫俗文化为代表的传统文化元素正成为新的"出海"热点，并带动相关体验型旅游持续升温。

【插图=AI生成】

在首尔明洞、弘大、江南等主要旅游区，提供多语种服务的塔罗牌、八字算命等店铺日益增多，不少外国游客慕名体验。

业内人士表示，近年来外国顾客数量明显增长，在部分门店营业额中占比不断提升，游客来源已从以亚洲为主扩展至欧洲和南美等地区。

分析认为，这一趋势与流媒体平台（OTT）内容传播密切相关。近年来，包含巫俗元素的影视作品在全球范围内受到关注，通过与音乐、综艺、法律题材等多种类型融合，降低了文化理解门槛，增强了国际传播效果。

与此同时，相关文化消费正从"观光型"向"体验型"转变。去年外国游客在韩国占卜相关行业的消费金额同比大幅增长。旅游平台也相继推出结合传统文化与算命体验的产品，市场关注度持续上升。

专家指出，韩国巫俗文化以生死观念等普遍主题为核心，具有跨文化传播的潜力。在全球流媒体平台的推动下，其影响力进一步扩大，有望成为韩国文化产业新的增长点。

业界表示，未来将继续开发与传统文化相关的多样化内容和体验项目，推动文化与旅游融合发展，吸引更多海外游客。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社