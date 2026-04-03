정원 가꾸고, 지식도 얻고…서울숲서 '가드닝' 배워요

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 서울숲에서 4월부터 11월까지 시민들을 대상으로 가드닝 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다. 서울숲 정원·녹지대에서 진행하는 본 프로그램은 전문적인 가드닝 실습은 물론 정원지식을 배우며 반려식물을 만들어보는 원예교실까지 폭넓은 교육 기회를 제공할 예정이다.

'수요 가드닝' 프로그램은 조경 이론부터 정원조성까지 경험할 수 있는 이론·실습 병행 과정으로 진행된다. 전년도 대비 심화된 내용을 포함한 8주 과정이 상·하반기 각 1회씩 운영되며 모집인원은 20명이다. 기존과 동일한 4주 과정도 2회 편성된다.

가드닝 프로그램 [포스터=서울시]

서울숲의 계절별 식물과 정원에 대해 배우고 초화류를 직접 식재, 반려식물을 만들어보는 '힐링 원예교실' 프로그램도 마련됐다. 매월 4회 일요일에 운영되며 16명을 모집한다. 4월에는 서울숲의 봄꽃, 야생화, 향기식물 등 다양한 초화류를 이용해 식재 실습을 해볼 수 있다.

정원관리·가드닝 전문성 강화를 위한 자원봉사자를 모집하는 '목요 봉사 프로그램'도 진행된다. 매주 목요일 정원 가꾸기·유해식물 제거 활동을 진행하고 있으며, 봉사 일정은 서울시 공공예약서비스에서 확인할 수 있다. 20명을 모집하며 1365자원봉사포털을 통해 신청 가능하다.

정규 프로그램 외에도 어린이날을 맞아 어린이를 위한 원예프로그램, 직장인을 위한 퇴근 후 원예교실 등 다양한 특별 프로그램을 운영할 예정이다. 프로그램에 대한 자세한 내용은 정원도시서울 누리집 또는 서울시 공공예약서비스에서 확인할 수 있다. 기타 문의 사항은 동부공원여가센터 공원여가과로 연락하면 된다.

박미성 서울시 동부공원여가센터소장은 "서울숲 가드닝 프로그램이 도시에 살고 있는 시민들에게 흙과 식물을 만져보면서 자연과 교감하고 정원문화를 쉽게 접하는 기회가 될 것"이라며 "일상 속에서 자연을 즐기며 삶의 활력을 되찾을 수 있는 다양한 프로그램을 계속 선보이겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com