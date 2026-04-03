서울로봇인공지능과학관, 청소년 로봇·AI 교육 9개 자치구로 확대

발명교육 '라임 T.R.I.P' 4~9월 운영

로봇공학자 데니스 홍 교수 특강도

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울로봇인공지능과학관(Seoul Robot & AI Museum, 이하 서울 RAIM)은 청소년과 시민이 로봇·인공지능(AI) 기술을 보다 주체적으로 이해하고 활용할 수 있도록, '로봇 발명프로그램'과 특별강연 'AI와 로봇이 만드는 미래의료 이야기'를 운영한다고 3일 밝혔다.

서울 RAIM은 비영리 공익재단 스마일게이트 퓨처랩, 서울시 9개 자치구와 협력해 청소년 대상 로봇·AI 발명교육 프로그램 '라임 T.R.I.P(Team Robot Invention Program)'을 4월부터 9월까지 운영한다. 이 교육은 청소년이 일상에서 문제를 인식하고, 이를 해결하기 위해 로봇·AI 기술을 활용한 시제품을 구상해보는 경험을 제공한다.

'라임 T.R.I.P'은 일상 속 문제를 탐색하는 '퓨처비 챌린지 워크숍'과, 이를 실제로 구현하는 '로봇 기초 기술 워크숍'으로 구성된다. 참가 학생들은 단순 체험을 넘어 문제를 정의하고 해결책을 설계하는 과정을 통해 로봇·AI 기술의 주체적 활용 경험을 쌓게 된다.

'라임 T.R.I.P' 모집 포스터. [서울시 제공]

특히, 로봇공학자 데니스 홍 교수가 포함된 전문가의 특강이 제공되며, 우수팀에게는 시제품 제작비와 전문가와 함께하는 '메이킹 데이' 참여 기회도 주어진다. 시제품은 9월 '메이커 페어 서울 2026'에서 전시된다.

아울러 인튜이티브 재단의 캐서린 모어 대표가 8일 오후 6시 30분에 특별강연 'AI와 로봇이 만드는 미래의료 이야기'를 진행한. 강연에서는 의료 현장에서 AI와 로봇 기술이 결합된 사례를 소개하고, 융합형 인재의 중요성에 대해 설명할 예정이다.

참가 대상은 초등학교 4~6학년이며, 선착순으로 모집한다. 모집에 관한 자세한 사항은 서울 RAIM에 직접 문의해야 한다.

유만선 서울시립과학관장은 "동행로봇 발명프로그램과 특별강연은 청소년들이 미래 사회 핵심기술인 AI와 로봇 분야에서 주도적인 역할을 할 수 있도록 지원하는 동시에, 진로 탐색의 기회를 제공하는 의미 있는 프로그램"이라며 "앞으로도 시민이 미래기술을 이해하고 활용할 수 있는 과학문화 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

jycafe@newspim.com