李대통령 "전작권 환수, 美 부담 줄이자는 생각…한반도 자력 방위가 마땅"

미국 상원의원단 만나 전작권 환수 의지 강조

"한반도 비핵화, 매우 중요 현안…전 세계적 문제"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 2일 "전시 작전권 환수를 통해 미국의 부담을 줄이고, 우리가 최소한 한반도 인근에서는 자체적으로 동북아 지역의 안전과 평화를 지켜내겠다는 생각"이라고 미국 연방 상원의원단에게 말했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 본관 접견실에서 미국 연방 상원의원단을 만나 "대한민국도 경제적으로, 또 정치적으로 성장하고 발전했기 때문에 지금 미국 정부가 기획하는 바대로 우리 한반도 방위는 우리 힘으로 자력으로 하는 게 마땅하다고 판단 중"이라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 2일 오후 청와대 본관 접견실에서 미국 연방 상원의원단을 만나 대화하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "대한민국 국민들은 미국이 한국 전쟁에서 많은 희생을 치르고 전쟁에 참여해서 대한민국의 체제를 지켜준 점에 감사한 마음을 잊지 않고 있다"며 "그 후 많은 기간 동안 엄청난 경제·군사적 지원을 해준 점도 잊지 않고 있다"고 밝혔다.

그러면서 이 대통령은 "미국 정계에서도 관심이 높겠지만 한반도의 비핵화 문제는 대한민국 입장에서도 매우 중요한 현안"이라며 "한반도의 평화와 안정은 우리 한반도 내의 문제가 아니라 동북아시아를 포함한 전 세계적인 문제이기 때문"이라고 설명했다.

이 대통령은 "이 문제를 해결하기 위해서는 북미 간에 대화가 중요하고, 북미 간의 대화와 일정한 성과를 만들어내기 위해서는 우리가 조정자 역할을 잘해야 된다"고 덧붙였다. 이 대통령은 이 때문에 도널드 트럼프 미국 대통령을 '피스메이커', 자신을 '페이스메이커'라고 불렀다고 밝혔다.

진 섀힌 미국 민주당 상원의원은 "사실 오늘 이 대통령이 저희를 위해서 드럼을 연주해 주길 기대했었다"며 농담으로 분위기를 풀었다. 그는 "다카이치 사나에 일본 총리와 이 대통령의 좋은 관계에 깊이 주목하고 있다"며 "3자 간의 협력으로 시작된 것이 이렇게 계속돼서 지속되고 있는 것이 굉장히 반갑다"고 했다.

이재명 대통령이 2일 오후 청와대 본관 접견실에서 미국 연방 상원의원단을 만나 대화하고 있다. [사진=청와대]

◆ 전작권 환수 문제에 "노력하고, 진전 이뤄내고 있다"

섀힌 상원의원은 "중동 전쟁으로 인해서 한국이 지금 많은 어려움을 겪고 있다는 것도 잘 이해하고 있다"며 "이 자리를 통해서 지금 어떠한 어려움을 겪고 있고, 양국이 어떻게 더 협력을 강화해 나갈 수 있을지 의견도 듣고 싶다"고 했다.

전작권 환수 문제에 대해서는 "저희가 많은 노력을 하고 있고, 진전을 이뤄내고 있는 부분"이라며 "이러한 노력은 어떠한 위기가 와도 대응할 수 있는 능력을 갖추는 것을 기반으로 이뤄져야 한다고 생각한다"고 답했다.

존 커티스 미국 공화당 상원의원은 "중국과 북한으로부터의 위협이 증가하고 있는 가운데 지속적인 억지력을 유지하는 것이 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그리고 대통령께서 국내총생산(GDP)의 3.5%로 국방비를 증액하고, 2030년까지 미국산 무기 250억 달러 상당을 구매하기로 한 것을 미국에서도 주목하고 있다"고 밝혔다.

커티스 상원의원은 "그리고 3500억 달러에 달하는 대미 투자와 조선 부분뿐만 아니라 많은 부분에서 투자가 대대적으로 이뤄지는 것도 감사의 말씀을 드린다. 아주 중요하다"고 강조했다.

pcjay@newspim.com