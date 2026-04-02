김 총리, 홍콩 중화총상회장 만나 한·중 관계 발전 지원 요청

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 2일 조나단 초이(Jonathan Choi) 홍콩 중화총상회장에게 한·중 관계 발전을 위해 노력해 줄 것을 요청했다.
총리실에 따르면 김 총리는 이날 정부서울청사에서 초이 홍콩 중화총상회장과 만났다.
중화총상회(Chinese General Chamber of Commerce·CGCC)는 1900년 설립돼 현재 6000여개 회원사를 보유한 홍콩 내 최대 규모 경제단체다.
총리실은 김 총리는 초이 회장에게 "한·중 정상의 상호 국빈방문 등을 통해 양국관계의 긍정적 흐름이 조성되고 있는 상황에서 홍콩은 중국 본토와 우리나라를 이어주는 가교 역할을 하는 만큼 재계 차원에서도 한·중 관계 심화·발전을 위해 더욱 노력해 줄 것을 당부했다고 밝혔다.
김 총리는 2029년 열리는 제20회 세계화상대회 서울 개최 가능성에 대한 초이 회장의 의견도 들었다. 또 한·중 간 경제·문화·인적교류를 활성화하기 위한 민관 협력 방안에 대해서도 논의했다.
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