중동지역 자동차 수출 '급제동'...정부, 수출항 찾아가 맞춤형 지원

여한구 통상본부장, 수출업계 간담회

자동차업계에 긴급바우처 80억 지원

수출 정책금융 4조 늘려 24.3조 투입

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 중동지역 자동차 수출이 급감한 가운데, 정부가 수출업계를 적극 지원하고 나섰다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 3일 평택당진항에서 중동전쟁 장기화에 따른 자동차 수출입 물류 현장을 점검하고 수출물류 대응방안을 논의했다.

◆ 자동차업계, 중동 리스크 장기화로 '선복 확보 어려움' 토로

정부는 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 해상운임 급등, 물류 적체 이중고를 겪고 있는 자동차 수출업계를 위해 현장 밀착 지원에 직접 나섰다.

이에 대(對)중동 수출 1위 품목인 자동차의 물류 애로를 현장에서 직접 청취하고 실효성 있는 지원책을 신속히 집행한다는 방침이다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 3일 평택당진항을 방문해 수출기업 간담회를 열고 중동전쟁으로 인한 애로사항을 청취하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.04.03 dream@newspim.com

이날 회의에는 ▲평택세관 ▲평택지방해양수산청을 비롯해 ▲기아 ▲자동차산업협동조합 등 자동차 업계 ▲현대글로비스 ▲CJ대한통운 등 주요 물류사와 무역협회 코트라 등 수출 지원기관이 참석해 현장의 목소리를 전달했다.

기업들은 중동 지정학적 리스크 장기화로 선복 확보가 어려워졌다고 토로했다.

해상 운임이 크게 오르면서, 부품 조달부터 완제품 선적까지 물류 전반에 걸친 비용 부담과 수출 적체 현상이 심화된 것이 가장 큰 원인이었다.

이러한 상황 속에서 여한구 통상교섭본부장은 "중동 전쟁 리스크가 장기화되면서 우리 수출의 핵심 동력인 자동차 산업의 물류 현장 어려움이 가중되고 있다"고 말했다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장(왼쪽 세번째)이 3일 평택당진항을 방문해 수출물류 현장을 점검하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.04.03 dream@newspim.com

◆ 정부, 자동차 수출 적극 지원…80억 규모 긴급바우처 시행

정부는 수출현장의 애로사항을 해소하기 위해 맞춤형 지원책을 추진한다.

우선 해상운임 급등에 가장 취약한 중소 자동차 부품사를 위해 80억원 규모의 긴급지원바우처 지원 제도를 시행한다.

특히 중동 수출 비중이 큰 기업을 대상으로는 신청 후 3일 이내 바우처를 발급하는 패스트트랙을 운영하고 있다. 지난 1일까지 67개사가 지원했다.

향후 산업부는 ▲255억원 규모 수출바우처 ▲59억원 규모 해외 공동물류센터 ▲75억원 규모 해외지사화 등 이번 추가경정예산안에 포함된 지원방안을 통해 중소·중견기업에 대한 지원을 확대해 나갈 계획이다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.03.26 gkdud9387@newspim.com

이에 더해 수출 중소·중견기업을 돕기 위한 금융 지원 규모도 대폭 확대한다.

산업은행·수출입은행 등 정책금융기관을 통한 지원을 기존 20.3조원에서 24.3조원으로 늘린다. 이에 운전·시설자금 우대금리 대출 등을 확대한다.

또한 ▲약 5000억원 규모 무역보험공사 제작자금 보증한도 2배 우대 ▲수입보험 규모 확대(작년 2.8조원→올해 3.4조원)등 3.9조원 규모의 유동성 지원을 신속하게 집행하기로 했다.

여한구 본부장은 "중소 부품사 물류비 및 유동성 지원부터 통관 간소화에 이르기까지 현장의 수출 물류 애로가 완전히 해소될 때까지 가용한 모든 정책 수단을 총동원해 밀착 지원하겠다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com