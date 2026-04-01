[종합] 중동전쟁에도 3월 수출 48.3% 증가 '사상최대'…반도체 151% 급증 '버팀목'

반도체 328억달러 최대치…151.4%↑

중동지역 수출 전년비 49% 급감 '고전'

수입 604억달러…전년비 13.2% 늘어

무역수지 257.4억달러 흑자 사상최대

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 중동전쟁의 여파에도 지난 3월 수출이 50% 가까이 급증하며 사상 최대치를 기록했다. 반도체 수출이 처음으로 300억달러를 돌파하며 버팀목 역할을 했다.

1일 산업통상부에 따르면, 지난 3월 우리나라 수출액(잠정치)은 861.3억달러를 기록해 전년동기 대비 48.3% 증가했다(아래 그래프 참고).

같은 기간 수입액은 604억달러로 13.2% 증가했으며, 무역수지는 257.4억달러 흑자를 기록했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출도 41.9% 증가한 37.4억 달러로 전(全)기간 역대 최대의 실적을 경신했다.

◆ 반도체 수출 첫 300억달러 돌파

우선 품목별로 보면, 15대 주력 수출품목 중 10개 품목 수출이 증가했다.

반도체 수출이 328.3억달러를 기록하며 151.4% 급증했다. 높은 메모리 가격이 지속되는 가운데 AI서버 투자 확대와 함께 일반 서버향 수요도 증가하며 월 기준 전기간 역대 최대 실적 및 사상 첫 300억 달러 이상 수출을 달성했다.

자동차 수출은 63.7억달러로 2.2% 늘었다. 중동전쟁으로 인한 일부 물류차질에도 불구하고 전기차·하이브리드차 등 친환경차 수출이 증가세를 보이며 전체적으로는 보합세를 기록했다.

석유제품 수출은 중동 전쟁으로 인한 유가 급등으로 수출 단가가 크게 상승해 금액 기준 54.9% 증가한 51.0억 달러를 기록했다. 다만 물량 기준으로 휘발유·경유·등유에 대한 수출통제 영향으로 증가폭이 제한됐다. 수출통제 시행일(3월 13일) 이후에는 전년동기 대비 휘발유는 5%, 경유 11%, 등유 12% 감소했다.

석유화학제품 수출은 유가 급등에도 불구하고 제품으로의 가격 전가가 제한되어 5.8% 증가했다. 다만, 중동 전쟁의 영향이 본격화된 3월 4주차에는 수출 물량이 전년동기 대비 17% 감소세를 보였다. 3월 27일부터 수출제한에 들어간 나프타의 3월 수출 물량도 22%나 감소했다.

컴퓨터 수출은 34.2억달러로 189.2% 급증했다. 수출은 AI 인프라 투자 확대에 따른 기업용 SSD 수요 증가로 전기간 역대 최대 실적을 기록했다. 이차전지는 8.7억달러를 기록하며 36% 늘었다. 리튬가격 회복세에 따른 단가 상승과 신규 프로젝트 물량 출하 등으로 호실적을 기록했다.

한편, 15대 주력품목 외 전기기기, 화장품, 농수산식품 등 유망품목 수출도 각각 3월 중 역대 최대실적을 기록하면서 호조세를 이어갔다.

◆ 중국 수출 64% 급증…미국도 47% 증가 '선전'

지역별로 보면 9대 주요 수출지역 중 7개 지역 수출이 증가했다.

우선 대(對)중국 수출은 64% 급증한 165억달러를 기록하며 5개월 연속 증가세를 이어갔다. 반도체 수출 증가와 함께 석유화학, 무선통신기기, 일반기계, 컴퓨터 등 주요 품목 수출이 호조세를 보였다.

미국 수출은 47.1% 늘어난 163.4억달러를 기록했다. 반도체와 컴퓨터 수출이 세 자릿수의 높은 증가율을 보인 가운데, 자동차·차부품·이차전지·바이오헬스 등 품목이 고르게 호실적을 기록했다.

아세안 수출은 34.3% 늘어난 137.5억달러를 기록했다. 반도체와 석유제품 수출이 크게 늘었다. 유럽연합(EU) 수출은 19.3% 늘어난 74.7억달러를 기록했다. 반도체와 자동차 등 품목이 증가하면서 전체적으로 두 자릿수 증가율을 보였다.

중동 수출은 중동전쟁에 따른 물류차질 발생 등으로 대다수 품목이 큰 폭으로 감소하면서 전체적으로 49.1% 감소한 9억달러에 그쳤다. 지난 25일 기준 자동차 수출은 39% 급감했고 자동차부품도 36% 줄었다. 또 일반기계(-66%)와 석유화학(-4%)도 고전했다.

[AI 일러스트=김기랑 기자]

◆ 에너지 수입 5% 감소…무역흑자 사상최대

3월 수입은 13.2% 증가한 604억달러를 기록했다.

에너지 수입액이 93.7억달러를 기록하며 전년동기 대비 7.0% 감소했다. 에너지 외 수입은 510.2억달러로 같은 기간 17.9% 증가했다.

원유 수입은 중동 전쟁으로 유가가 급증하며 수입단가가 상승했다. 다만 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 수입 차질로 수입물량이 감소하면서 5% 감소한 60억달러를 기록했다. 비(非)에너지는 반도체(86.1억달러, +34.8%), 반도체장비(28.8억달러, +4.4%) 등 품목의 수입이 증가했다.

무역수지는 전년대비 210.1억달러 증가한 257.4억달러 흑자를 기록하며 역대 최대치를 기록했다. 지난해 2월 이후 14개월 연속 흑자행진을 이어갔다.

김정관 산업부 장관은 "3월 수출은 중동 전쟁과 보호무역 확산 등 엄중한 대외여건에도 불구하고, 반도체를 중심으로 하는 주력 품목과 소비재 등 유망품목의 고른 증가에 힘입어 사상 처음으로 800억 달러를 돌파했다"고 평가했다.

이어 "중동 전쟁이 한 달 이상 지속되면서 유가 상승이 이어지고 공급망 불안이 심화되는 등 수출여건의 불확실성이 확대되고 있다"면서 "수출기업의 마케팅·물류·자금 등 현장 애로를 해소하고 품목·시장 다변화를 적극 지원해 수출 상승 흐름을 흔들림 없이 유지해 나가겠다"고 강조했다.

dream@newspim.com