[종합] 3월 중순까지 수출 533억달러 50.4% 증가…반도체 164% 급증

조업일수 1일 많아…무역흑자 121억
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 3월 들어 중순까지 수출이 전년대비 50.4% 급증했다.
반도체 수출이 187억달러를 기록하며 역대 최대치를 기록한 게 큰 힘이 됐다.
23일 산업통상부와 관세청에 따르면, 이달 들어 20일까지 우리나라 수출액(잠정치)은 533억달러를 기록해 전년동기 대비 50.4% 증가했다.
같은 기간 수입액은 412억달러로 19.7% 증가했으며, 무역수지는 121억달러 흑자를 기록했다.
조업일수는 15일로 전년동기(14일) 대비 1일 많았다. 조업일수를 고려한 일평균수출액은 35.5억달러로 전년(25.3억달러) 대비 40.4%나 크게 늘었다.
우선 품목별 수출 현황을 보면, 반도체 수출이 전년대비 163.9% 급증하면서 수출 증가세를 이끌었다. 승용차(11.1%), 석유제품(49.0%), 컴퓨터 주변기기(269.4%) 등 품목이 증가한 반면, 선박 수출은 3.9% 감소했다. 반도체 수출 비중은 35%로 15.1%p 높아졌다.
국가별로 보면, 대(對)중국 수출이 69% 늘었고, 미국(57.8%), 베트남(46.4%), 유럽연합(6.6%)이 증가한 반면, 싱가포르(-8.5%)는 감소했다. 수출 상위 3국(중국, 미국, 베트남) 수출 비중은 49.0% 기록했다.
수입 현황을 보면, 반도체(34.3%), 원유(27.8%), 반도체 제조장비(10.4%) 등 품목이 증가한 반면, 가스(-6.4%) 수입은 감소했다. 에너지(원유, 가스, 석탄) 수입액은 18.8% 증가했다.
국가별 수입 현황은 중국이 24.8% 늘었고, 미국(33.4%)과 유럽연합(23.0%), 일본(17.0%), 대만(13.0%) 등 주요국에서 대부분 증가했다.
정부 관계자는 "조업일수 증가로 인한 영향이 있었다"면서도 "반도체를 비롯한 주요 수출 품목들이 선전하고 있다"고 설명했다.
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