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넥슨, '원칙'과 '효율'로 지속 가능한 성장 기틀 마련한다

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CMB 통해 새로운 리더십과 전략적 청사진 공개

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넥슨이 2026년 '캐피털 마켓 브리핑(Capital Markets Briefing, CMB)'을 통해 새로운 리더십과 함께 회사의 극적인 변혁을 위한 전략적 청사진을 공개했다.

지난달 31일 개최된 이번 행사는 넥슨의 전사 전략과 크리에이티브 방향을 총괄하는 패트릭 쇠더룬드(Patrick Söderlund) 회장과, 라이브 서비스의 운영과 일상적인 회사의 경영을 책임지는 이정헌 대표이사가 각자의 역할을 기반으로 넥슨의 미래 비전을 제시했다.

패트릭 쇠더룬 넥슨 회장 [사진= 넥슨]

넥슨은 2025년 4750억엔의 기록적인 매출을 달성하고 8년 연속 1000억엔 이상의 영업 현금 흐름을 창출하는 등 견고한 성과를 이어왔다.

특히 22년간 서비스를 지속 중인 '메이플스토리'는 최고의 성과를 거뒀고 '아크 레이더스'는 회사 역사상 가장 성공적인 글로벌 출시를 기록했다.

넥슨은 이러한 성공 기반 위에 '원칙'과 '효율'을 더해, 글로벌 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖춘 회사로 거듭나겠다는 포부다.

◆패트릭 쇠더룬드 회장, 선택과 집중 통한 체질 개선 선언

패트릭 쇠더룬드 회장은 넥슨이 가진 독보적인 자산, 즉 '메이플스토리', '던전앤파이터'와 같이 20년 이상 유저와 함께 호흡해온 강력한 IP의 가치를 강조하며 발표를 시작했다.

그는 "이러한 자산은 값을 매길 수 없는 넥슨의 핵심 경쟁력"이라며 고 설명했다.

이어 지속 가능한 성장을 위해 회사의 체질 개선이 필요함을 진단하며 앞으로 넥슨이 나아갈 새로운 전략 방향성을 제시했다.

성공 가능성이 높은 프로젝트에 회사의 역량을 집중시키는 방향으로 전략을 전환하고 이를 위해 모든 포트폴리오는 명확한 사업성 검토를 거쳐 재편될 것이라고 밝혔다.

또한 보다 신속하고 과감한 의사결정 구조를 확립해 변화의 속도를 높이는 한편 기존 비용 구조를 면밀히 재검토해 자원을 게임 개발 및 운영과 같은 핵심 분야에 집중한다는 계획을 전했다.

최근 발생했던 '메이플 키우기' 이슈에 대해서도 단호한 해결 의지를 보였다. 해당 사안을 회사의 평판 손실과 재정적 부담을 야기한 '운영상의 관리 실패'로 규정하며 새로운 최고위험책임자(CRO) 임명과 의무적 다중 보고 체계 도입 등 구조적 개혁을 단행해 재발 방지를 위한 조치를 신속히 실행했다고 밝혔다.

쇠더룬드 회장은 인공지능(AI)에 대한 넥슨의 차별점에 대해서도 언급했다. 넥슨이 지난 30년간 축적해 온 방대한 경험과 인사이트는 단순한 데이터베이스가 아닌 '맥락'이며 이는 독보적인 경쟁력이자 자산이라고 평가했다.

이어서 넥슨의 AI는 방대하고 깊이 있는 '맥락'을 빠르고 거대한 규모로 활용할 수 있게 만들어 자산의 가치를 극대화하는 수단이라고 설명했다.

더불어 넥슨의 게임 개발 문화 역시 한 단계 진화해야 한다고 강조했다. 엠바크 스튜디오의 성공 사례에서 영감을 얻되 획일적인 모델을 적용하는 것이 아니라 모든 조직 구성원들이 스스로 질문하고 답을 찾는 개발 문화를 만들어 나가는 것이 중요하다고 설명했다.

어떻게 하면 더 스마트한 워크플로우와 고도화된 기술을 활용해 본질적이지 않은 일에 쏟는 시간을 줄이고 창의성과 같은 핵심적인 가치에 더욱 집중할 수 있을지 고민해야 한다는 것이다.

나아가 아시아 시장을 넘어선 글로벌 확장의 중요성을 피력하며 그 교두보로 '아크 레이더스'의 성공을 지목했다.

아크 레이더스는 넥슨이 서구권을 포함한 글로벌 시장 전체에 통용될 수 있는 콘텐츠 제작 역량을 갖췄음을 증명한 대표적 사례로 회사의 미래 성장 가능성에 대한 시장의 기대를 바꾸는 중요한 전환점이라고 평가했다.

발표를 마무리하며 넥슨의 가장 큰 자산으로 유명 스포츠팀의 팬덤과 같은 '강력한 커뮤니티'를 꼽았다.

앞으로의 모든 포트폴리오 결정이나 신규 투자는 "이것이 유저의 평생을 함께할 열정이 될 수 있는가?" 라는 본질적인 질문 하나로 결정될 것이라고 강조했다.

이 질문에 대한 확신이 설 때만 모든 역량을 집중하고, 그렇지 않은 기회에는 눈을 돌리지 않겠다는 명확한 원칙을 제시했다.

◆ 이정헌 대표, IP 프랜차이즈 성과와 미래 전략 공개

이정헌 대표는 지난 CMB 이후 넥슨의 주요 지식재산권(IP) 프랜차이즈들이 걸어온 길을 평가하는 것으로 발표를 시작했다.

'메이플스토리' 프랜차이즈는 한국 PC 원작의 견고한 실적 회복, '메이플스토리 월드'를 통한 지역 확장, 그리고 완전히 새로운 경험인 '메이플 키우기'에 힘입어 프랜차이즈 전체 매출이 전년 대비 43% 성장했다. 매출의 약 40%는 한국이 아닌 글로벌에서 발생하고 있는 점도 조명했다.

'던전앤파이터' 프랜차이즈 또한 PC버전의 매출이 회복세를 보이며 전년 대비 30% 성장하며 굳건한 회복력을 입증했다고 설명했다.

'마비노기 모바일'의 성공적인 국내 시장 안착과, 넥슨 역사상 가장 성공적인 글로벌 출시를 기록한 '아크 레이더스'의 성과는 새로운 글로벌 IP로 성장 동력을 확보할 수 있는 가능성을 명확히 증명했다고 평가했다.

중국 시장에 출시한 '던전앤파이터 모바일'과 '퍼스트 디센던트' 등의 신작이 출시 초반 강력한 성과를 보인 이후 지속성을 유지하지 못했던 점에 대해서는 미흡함을 인정하며 구조적인 개선의 필요성을 역설했다.

이러한 성과와 교훈을 바탕으로 이 대표는 메이플스토리의 성공 공식을 다른 핵심 프랜차이즈에 본격적으로 이식해 나갈 것임을 강조했다.

메이플스토리의 성공은 단순히 하나의 타이틀이 아닌, 여러 갈래의 전략이 조화를 이룬 결과라고 분석하며 ▲코어 유저의 심화된 PC '메이플스토리' 경험 ▲UGC 플랫폼 '메이플스토리 월드'를 통한 클래식 경험의 확장 ▲'메이플 키우기'를 통한 모바일 환경에서의 캐주얼한 경험 ▲'메이플스토리 유니버스'를 통한 새로운 개념의 실험 등을 사례로 들어 메이플스토리 프랜차이즈의 성과를 평했다.

여기에 각 글로벌 시장의 문화와 취향에 맞춰 콘텐츠를 제공하고, 유저 간 커뮤니티를 강화하는 '초현지화(Hyperlocalization)' 전략이 더해져 프랜차이즈 전체의 성장을 견인했다고 설명했다.

이어서 던전앤파이터 프랜차이즈의 재도약 전략을 소개했다. 던전앤파이터 모바일의 성과 개선을 위해 텐센트와 긴밀히 협력해 핵심 전투 구조와 보상 루프 등 근본적인 개선 작업을 진행 중임을 알렸다.

동시에 메이플스토리 프랜차이즈의 성공을 잇는 '던파 키우기'를 연내 선보이고 던전앤파이터의 황금기를 현대적으로 재해석한 던전앤파이터 클래식을 2027년 출시한다.

'퍼스트 버서커: 카잔'의 성공으로 확인한 글로벌 확장 가능성을 '던전앤파이터: 아라드', '프로젝트 오버킬' 등 신작으로 이어갈 것이라고 부연했다.

'마비노기' 역시 IP에 새로운 활력을 불어넣는 프로젝트들이 준비 중이다. 국내에서 성공적으로 안착한 '마비노기 모바일'의 서비스 지역을 대만과 일본으로 확대하며 엔진 업그레이드를 통해 PC 원작의 핵심 경험을 현대화한 '마비노기 이터니티'와 신규 액션 RPG '빈딕투스: 디파잉 페이트'를 통해 IP의 생명력을 한층 더 강화한다는 방침이다.
'FC' 프랜차이즈 또한 장기 흥행을 위한 안정적인 라이브 서비스에 집중할 것임을 밝혔다. 2026년 월드컵을 맞이해 네이버와 협업을 통해 게임 플레이와 실제 축구 콘텐츠를 연결하는 방안을 공개하며 PC, 모바일, 네이버 등 다양한 플랫폼 간의 시너지 창출을 모색한다.

기존 IP의 경쟁력을 강화하는 동시에 글로벌 시장을 겨냥한 차세대 신규 IP 라인업에 대한 자신감도 내비쳤다.

특히, '아크 레이더스'의 성공 노하우가 집약된 엠바크 스튜디오의 신규 프로젝트들과 2027년 출시를 목표로 하는 포스트 아포칼립스 세계관의 '낙원: LAST PARADISE' 등 차세대 IP들을 통해 글로벌 시장에서의 영향력을 더욱 확대해 나갈 방침이다.

성장 전략을 뒷받침할 외부 협력의 중요성도 강조했다. EA, 텐센트 등 유수의 글로벌 파트너사들과 맺어온 견고한 신뢰 관계는 넥슨의 중요한 자산임을 재확인하는 한편 최근 공개한 블리자드 엔터테인먼트와의 퍼블리싱 계약을 통해 사업 확장의 기회를 지속적으로 모색해 나갈 것이라고 전했다.

넥슨의 AI 이니셔티브인 '모노레이크(Mono Lake)'를 소개하며 AI에 대한 넥슨의 차별화된 접근법도 공유했다.

모노레이크는 넥슨이 수십 년간 축적해 온 방대한 데이터와 인사이트에 모든 개발자와 운영팀이 접근할 수 있도록 하는 핵심적인 시스템으로 단순한 도구를 넘어 게임의 개발부터 운영까지 전 과정을 근본적으로 혁신하는 프로젝트라고 설명했다.

넥슨의 AI는 창작 인력을 대체하는 것이 아니라 개발자들이 단순 반복 작업에서 벗어나 본질적인 창의성에 더욱 집중하도록 돕는 가장 강력한 조력자가 될 것이라고 밝히며 기술과 창의력이 조화를 이루는 미래에 대한 자신감도 내비쳤다.

마지막으로는 우에무라 시로 최고재무책임자(CFO)가 8000억엔이 넘는 현금성 자산과 안정적인 현금 창출 능력을 바탕으로 '원칙에 기반한 투자'와 '일관된 자본 환원'을 통해 주주가치를 극대화하겠다는 구상을 발표했다.

넥슨은 엄격한 비용 통제와 자원 재배치를 통해 2026년 매출과 영업이익의 동반 성장을 기대하고 있으며 구조적인 수익성 개선을 통해 장기적으로 지속 가능한 성장 모델을 구축하는 것을 목표로 할 예정이다.

주주환원 정책도 더욱 강화한다. 2026년 주당 60엔의 연간 배당을 계획하고 있으며 이는 2025년 대비 33% 증가한 수치다.

또한 기존의 '전년도 영업이익의 33% 이상 주주 환원' 정책을 변함없이 유지하고 과거 수년간 해당 기준을 훨씬 상회하는 환원을 집행해온 만큼 앞으로도 적극적인 자사주 매입 등 주주가치 제고에 힘쓰겠다는 방침이다.

origin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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