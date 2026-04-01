무보, 루마니아 재무부에 1.5조 금융지원…방산 수출 '마중물'

방산 분야 선(先)금융 첫 사례

중·동부 유럽 신시장 진출발판

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국무역보험공사가 루마니아 재무부에 약 1.5조원 선제적 금융지원에 나섰다.

무보는 루마니아 재무부(Ministry of Finance)에 약 1.5조원 규모의 금융을 제공한다고 1일 밝혔다.

이번 금융은 수출·해외투자 신(新)시장을 모색하던 무보와 재정 조달경로 다변화를 추진하던 루마니아가 금융 협력에 합의하며 추진됐다.

루마니아는 이 자금을 우리 기업의 참여를 전제로 방산물자 조달 등 국책 프로젝트 계약 이행에 사용할 예정이다.

또한 우리 제품을 추가로 구매할 경우 금융 규모를 더욱 확대해 양국 간 경제 협력의 폭을 넓힐 수 있는 발판을 마련했다.

한편 무보는 2020년부터 우리 기업의 수주 가능성을 높이기 위해 해외 주요 발주처에 선금융을 전략적으로 활용해 왔다.

작년에도 UAE 최대 국영석유회사인 ADNOC에 20억 달러 규모의 선금융을 제공하여 우리 기업의 수주를 지원한 바 있다.

장영진 한국무역보험공사 사장은 "방산 등 글로벌 수주 경쟁에서 금융의 역할이 갈수록 중요해지고 있다"며 "앞으로도 방산 4대 강국 도약 등 국정과제 달성을 위해 적극 기여하겠다"고 밝혔다.

한국무역보험공사 전경 [사진=무역보험공사] 2025.4.14 dream@newspim.com

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