무보, 중형 조선 3사에 5400억 규모 RG 발급 특별지원

중형조선사 금융 부담 완화

조선업 금융지원 기반 확대

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 무역보험공사가 중형 조선 3사에 5400억원 규모 선수금환급보증(RG) 발급을 지원했다.

한국무역보험공사는 국내 중형 조선 3사인 대한조선, 케이조선, HJ중공업에 약 5400억원 규모의 선수금환급보증(Refund Guarantee; RG) 발급을 지원했다고 27일 밝혔다.

이번 지원은 RG 한도 부족으로 수주 애로를 겪고 있는 중형 조선사의 금융 부담을 완화하고 안정적인 수주 활동을 뒷받침하기 위해 추진됐다.

RG는 조선사가 계약대로 선박을 인도하지 못하는 경우 금융기관이 선주에게 선수금을 대신 돌려주겠다고 약정하는 보증으로 수주를 위해 필수적이다.

한국무역보험공사 전경 [사진=무역보험공사] 2025.4.14 dream@newspim.com

무보가 지원한 중형 조선 3사는 최근 업황 개선에 힘입어 작년 기준, 전년 대비 영업이익이 대폭 증가하고 부채비율은 감소하는 등 상당한 체질 개선이 이루어졌다.

다만 수주 산업 특성상 선박 건조 계약 체결 과정에서 선주에게 제공해야 하는 RG를 지속 확보해야 하는데 신용한도 부족으로 어려움을 겪었다.

무보는 RG 특례지원 제도를 운영하며 중·소형 조선사의 금융 접근성을 높이는 데 보탬이 되고 있다.

일시적으로 신용이 부족한 중·소형 조선사들에게 무보가 보증을 제공하여 RG가 없어 수출하지 못하는 일이 없도록 특별지원하는 제도이다.

장영진 무보 사장은 "중·소형 조선사는 국내 조선산업 공급망과 인력 고용 등 지역 경제 활성화를 위해 매우 중요하다"며 "앞으로도 민간 금융기관과의 협력을 확대해 조선 기자재 업체 지원을 통한 산업 기반 확충을 적극 추진할 계획"이라고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com