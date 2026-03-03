신한은행, 한국무역보험공사와 수출 소상공인 지원 나선다

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 지난달 24일 서울 중구 신한은행 본점에서 한국무역보험공사와 수출 소상공인 지원을 위한 업무협약을 체결하고 해외 시장 진출에 나서는 소상공인 지원에 나선다고 3일 밝혔다.
신한은행과 한국무역보험공사는 협약에 따라 이후 저신용 수출 소상공인 전용 비대면 보증대출 상품 라인업을 확장하고, 해당 상품 이용 기업의 보증료를 전액 지원하기로 했다. 또한, 다이렉트보증 성실 상환기업에 대한 보증 한도도 확대하기로 했다.
특히, 한국평가데이터(KoDATA) 신용등급 B- 이상의 기업은 등급에 따라 한국무역보험공사 보증서를 담보로 최소 1000만원에서 최대 1억2000만원까지 수출진흥자금을 신청할 수 있게 된다.
신한은행 관계자는 "수출 역량이 있음에도 불구하고 신용등급이나 실적 요건으로 인해 금융 이용에 제한이 있었던 소상공인을 지원하기 위해 상품 구조를 개선했다"며 "앞으로도 금융 사각지대에 있는 소상공인에게 실질적인 자금 지원을 확대해 포용금융을 실천할 것"이라고 말했다.
