김수민 "법원 결정 존중, 지사 후보 자격 상실"...'사퇴' 시사

김영환 지사 가처분 인용 이후 입장문 발표…"충북 도정 흔들림 없이 이어지길"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김수민 국민의힘 충북지사 예비후보는 법원이 김영환 충북지사의 가처분 신청을 인용한 데 대해 "법원의 결정을 존중한다"고 31일 밝혔다.

김 예비 후보는 이날 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "추가 공모 절차 자체가 당규 위반이라는 법원의 판단으로 저의 국민의힘 후보 자격은 상실됐다"며 후보직 사퇴를 공식화 했다.

김수민 전 충북도 정무부지사.[사진=뉴스핌DB]

그는 "충북의 혁신 도정이 흔들림 없이 이어지길 바라며 저 또한 멈추지 않고 합리적 보수의 길을 열어나가겠다"고 강조했다. 이어 "그동안 성원해주신 모든 분들께 감사드린다"고 덧붙였다.

김 전 의원은 앞서 지난 23일 예비후보 등록 후 충북도청서 기자들과 만나 "김 지사가 법원에 제출한 컷오프 효력정지 가처분 신청이 인용되면 후보직에서 사퇴하고 김 지사의 선거를 돕겠다"고 밝힌바 있다.

하지만 김 전 의원은 김지사 선거를 도울 것이라는 입장 표명은 하지 않았다.

앞서 서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)는 이날 김영환 지사가 국민의힘을 상대로 낸 '충북지사 후보 추가 공모 효력정지' 가처분 신청을 받아들였다.

baek3413@newspim.com