낙동강유역환경청, 울산 화학안전 간담회…화학안전 현안 논의

현장 의견 반영 정책 지속 추진
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 낙동강유역환경청은 31일 울산지역 화학사고 민·관공동대응협의회 기업회원 70여개사 대표자와 간담회를 열고 화학안전 현안을 논의했다고 밝혔다.
이번 간담회는 지역 특성과 기업 규모를 고려해 울산지역 기업 대표자를 대상으로 마련됐다. 화학안전 관리 역량 강화를 위한 주요 현안 공유와 기업 애로 청취를 통해 민·관 소통 체계를 강화했다.
화학사고 민·관공동대응협의회는 2016년 울산·경남 162개사(6개 지역)로 출범해 현재 부산·울산·경남 357개사(14개 지역)로 확대됐다. 간담회에서 그간 체계 실효성 점검과 현장 중심 안전문화 정착을 위한 논의가 이뤄졌다.
참석 기업들은 화학안전 법규 이행 애로를 전달했다. 낙동강청은 현장 목소리를 유해화학물질 안전관리 정책에 반영하기 위해 지속 노력할 방침이다.
신석효 환경관리국장(청장 직무대리)은 "화학사고 예방과 신속 대응을 위해 산업계 협력과 민·관 소통이 핵심"이라며 "현장 애로 청취 채널을 상시 운영해 산업계와 함께 화학사고로부터 안전한 환경을 만들겠다"고 말했다.
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