[프로배구] 대한항공 챔프 1차전 매진... 도공은 이례적 판매 저조

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한항공-현대캐피탈 남자부 챔피언결정 1차전은 매진을 눈앞에 두고 있다. 반면 한국도로공사-GS칼텍스 여자부 1차전은 이례적으로 예매가 저조해 대조를 이루고 있다. 매치업의 중량감 차이도 있겠지만 김종민 도로공사 감독 경질이 팬심 이탈을 불러온 것으로 보인다.
대한항공은 4월 2일 인천 계양체육관에서 열리는 현대캐피탈과의 2025-2026 V리그 챔피언결정 1차전 온라인 티켓이 모두 팔렸다고 31일 밝혔다. 2313석 규모 중 현장 판매분 100장을 제외한 전 좌석이 사전에 소진됐다. 통합 4연패 이후 지난 시즌 현대캐피탈에 '트레블'을 내준 대한항공이 설욕 무대에서 다시 만원 관중의 응원을 등에 업게 됐다.
반면 여자부 풍경은 사뭇 다르다. 4월 1일 경북 김천체육관에서 열리는 챔피언결정 1차전은 4390석 가운데 예매가 1568석에 그쳤다. 올 시즌 홈 18경기 평균 관중 2723명으로 여자부 최고 흥행 구단이었던 도로공사가 정작 챔프전에서 빈자리를 걱정하는 예상 밖 상황이 벌어졌다.
도로공사는 정규리그 1위를 이끈 김종민 감독과의 재계약을 포기했다. 계약 만료일인 3월 31일을 앞두고 계약 연장은 어렵다고 통보했고 김 감독은 챔프전 벤치에도 앉지 못하게 됐다. '감독과 결별' 소식이 알려지자 팬들은 강하게 반발했다. "김종민 감독에게 최소한 챔프전까지는 맡겨야 하는 것 아니냐"는 여론이 퍼졌고 SNS와 커뮤니티에선 보이콧을 언급하는 글도 잇따랐다.
psoq1337@newspim.com