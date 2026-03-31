광주도시공사, 첨단3지구 주유소 용지 최초 분양

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주도시공사가 미래지향적 R&D 연구단지로 조성 중인 광주연구개발특구 첨단3지구 내 주유소용지 1필지를 최초 분양한다.
31일 광주도시공사에 따르면 이번에 공급하는 토지는 첨단3지구 '주유2' 블록으로 면적은 1998㎡, 공급예정금액은 33억 1668만원이다.
건폐율 60%와 용적률 300%를 적용해 최고 5층 이하로 건축할 수 있다. 일반 실수요자를 대상으로 한국자산관리공사 전자자산처분시스템(온비드)을 통해 일반공개 경쟁입찰 방식으로 공급한다.
첨단3지구는 AI 집적단지와 국립심뇌혈관센터 등 대규모 국정과제가 추진되는 핵심 사업지구다.
특히 해당 주유소용지는 호남고속도로, 국도 1호선 및 13호선, 하남진곡산단로, 빛고을대로 등 전국 주요 간선도로와 직접 연결되는 요충지에 자리해 접근성이 탁월하다.
입찰은 내달 13일부터 14일 오후 4시까지 온비드에서 접수한다. 15일 오전 10시 개찰을 통해 낙찰자를 결정하고 17일 정식 계약을 체결한다.
세부 사항은 광주도시공사 홈페이지 및 온비드 공고문을 통해 확인할 수 있다.
bless4ya@newspim.com