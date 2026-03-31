수원군공항이전 시민협의회 식목일기념 나무심기 행사 서명운동 실시

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회(시민협의회)는 31일 수원 대유평공원에서 열린 '제81회 식목일기념 나무심기 행사'에서 군 공항 이전 및 경기국제공항 건설을 촉구하는 10만 서명운동 홍보 부스를 운영했다고 밝혔다.
이날 시민협의회는 수원 군 공항 이전의 당위성을 비롯해 경기국제공항 신설에 따른 지역 경제 파급 효과, 고도 제한 완화 및 소음피해 보상 현실화 등 관련 제도 및 추진 현황을 알렸으며 시민들에게 '10만 서명 운동'을 실시했다.
조철상 시민협의회 회장은 "군 공항 이전과 경기국제공항 건설은 경기 남부의 지속가능한 성장과 미래 경쟁력 확보를 위한 핵심 현안"이라며 "시민들의 뜻을 하나로 모으고 제대로 정부에 전달할 수 있도록, 사업에 대한 지속적인 홍보와 서명운동을 추진해 나갈 것이다"고 말했다.
한편 시민협의회는 온·오프라인을 병행한 서명운동을 지속적으로 전개하고 있으며 향후에도 다양한 시민단체 및 기관과 협력해 수원 군공항 이전 및 경기국제공항 건설에 대한 범시민적 공감대를 확산시켜 나간다는 계획이다.
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