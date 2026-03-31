농협손해보험, '헤아림 고객프라자' 개소

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = NH농협손해보험은 금융 취약계층의 권익 보호와 서비스 접근성 강화를 위해 서울 서대문구 본사에 오프라인 대면 창구인 '헤아림 고객프라자'를 다음 달1일부터 운영한다고 31일 밝혔다.

이번 창구는 디지털 금융기기 사용이 어려운 고령층과 장애인 등을 대상으로 금융 정보 격차를 줄이고, 안전하고 정확한 거래 환경을 제공하기 위해 마련됐다.

이번 조치는 금융감독원의 금융상품의 개발부터 판매, 사후 관리까지 전 과정에 걸쳐 소비자 보호 감독을 대폭 강화하고 있는 흐름에 맞춘 것으로, 대면 창구를 통해 고객 의견을 직접 수렴하며 '현장 중심 경영'을 실천하겠다는 의미다.

송춘수 NH농협손해보험 대표(가운데)와 직원들이 '헤아림 고객프라자' 개소 기념촬영을 하고 있다. [사진=NH농협손해보험]

'헤아림 고객프라자'는 평일 오전 9시부터 오후 4시까지 운영된다. 방문 고객은 단순 상담을 넘어 사고보험금 청구, 계약변경 및 제지급, 보험계약대출 등 보험 계약 관련 업무를 현장에서 '원스톱 서비스'로 이용할 수 있다. 또한 창구 내 시니어 고객 전용 창구인 'NH올원더풀 시니어고객창구'를 별도 마련해 고령층 고객이 보다 편리하게 업무를 처리할 수 있도록 배려했다.

송춘수 NH농협손해보험 대표이사는 "고객프라자는 단순히 업무를 처리하는 공간을 넘어, 금융소비자와 직접 소통하며 신뢰를 쌓는 핵심 거점이 될 것"이라며 "앞으로도 고객 중심의 서비스 혁신을 통해 더욱 신뢰받는 금융 파트너로 거듭나겠다"고 말했다.

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