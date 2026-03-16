농협손해보험, '2026년 농업정책보험 무재해 기원제' 실시

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 지난 13일 경기도 하남시 소재 검단산에서 '2026년 농업정책보험 무재해 기원제'를 실시했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 농협손해보험의 핵심 사업인 농업정책보험의 무재해 운영을 기원하고 내실 있는 사업 추진을 통해 농가 경영 안정과 실익 증진이라는 목표를 달성하겠다는 의지를 다지고자 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 지난 13일 경기도 하남시 소재 검단산에서 '2026년 농업정책보험 무재해 기원제'를 실시했다고 16일 밝혔다. [사진=NH농협손해보험] 2026.03.16 yunyun@newspim.com

송춘수 대표이사를 비롯한 주요 임직원 40여명은 검단산 정상에 올라 기원제를 올리며 농업 현장의 안전이 곧 농민의 생존과 직결된다는 마음가짐으로 한 해 동안 대형 재해 없는 풍년 농사가 실현되기를 염원했다.



농협손해보험은 기상 이변 등으로 농업 현장의 불확실성이 커진 만큼 리스크 관리 역량을 고도화하고 재해 발생 시 신속하고 공정한 보상이 이루어질 수 있도록 사고 조사 체계를 상시 점검하는 등 사업의 안정적 운영에 집중할 계획이다.

송춘수 농협손해보험 대표이사는 "자연재해로부터 농업인을 지켜주는 것이 우리의 본업"이라며 "오늘 기원제의 염원을 담아 올 한 해 재해 예방에 만전을 기하고 어떤 상황에서도 농업인이 안심하고 영농에 전념할 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.

한편 농협중앙회와 농협금융지주, 농협은행, 농협생명, 농협손해보험은 농업의 본질적 가치를 보전하고 농가 소득 증대를 통한 실질적인 사회적 가치 실현에 앞장서겠다는 방침이다.

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