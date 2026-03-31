거창군, 백두대간 자락 산림레포츠파크 짚코스터 운영

관광객 30% 할인, 특별한 경험 제공

자연과 함께하는 짜릿한 레포츠 체험

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군은 해발 750m 백두대간 자락의 거창산림레포츠파크에서 짚코스터 운영을 시작했다고 31일 밝혔다.

지난해 개장 이후 약 13만 명이 방문한 신흥 관광지가 봄 시즌을 맞아 본격적인 관광객 유치에 나선 것이다.

거창산림레포츠파크 짚코스터[사진=거창군] 2026.03.31

거창산림레포츠파크는 경남 최북단에 위치하며 백두대간의 수려한 자연경관을 갖춘 산림 체험형 관광지다. 짚코스터는 총길이 300m의 경사 지형을 활용한 중력 활강 체험시설로 숲속에서 출발해 하강할수록 가속도가 붙어 역동적인 속도감을 제공한다.

울창한 숲 사이를 가르며 내려오는 동안 이용객들은 짜릿한 속도감과 자연 속 힐링을 동시에 경험할 수 있다. 짚코스터는 주말 오전 11시부터 오후 4시까지 운영되며 1회 이용료는 1만5000원이다. 국가보훈대상자와 장애인, 수급자, 다자녀가정은 50% 감면되고, 거창군민과 숙박시설 이용객은 30%, 청소년과 단체는 20% 감면된다.

공원 내에는 짚코스터 외에도 오토캠핑장, 산림휴양관, 숲속의 집 등 숙박시설이 마련돼 있으며 트리탑과 손전망대에서 백두대간의 경관을 조망할 수 있다. 체류형 관광이 가능한 구조다.

군 관계자는 "봄을 맞아 자연 속에서 특별한 추억을 만들 수 있는 짚코스터 체험을 선보이고 있다"며 "백두대간의 아름다운 풍경과 함께 긴장감 넘치는 레포츠를 즐길 수 있는 거창산림레포츠파크에 많은 방문을 바란다"고 말했다.

yun0114@newspim.com