수원축협, 우시장 운영 인프라 활용 염소 경매시장 4월 15일 첫 오픈

31일 본점 청사서 염소 사육농가 대상 '염소 경매시장 개장 관련 사전 설명회' 개최...5월부터 매주 마지막주 목요일 경매 열려

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원축산농협(수원축협)은 31일 본점 청사에서 염소 사육농가를 대상으로 '염소 경매시장 개장 관련 사전 설명회'를 개최했다고 밝혔다.

장주익 조합장이 인사말을 하고 있다. [사진=수원축협]

이번 설명회는 염소 경매시장 농가 참여 확대 및 개장 초기 혼선 방지를 위해 마련됐으며 경매시장 운영 개요와 출하·거래 유의사항 등을 중심으로 안내가 이뤄졌다.

아울러 염소 산업 현황과 사양관리에 대한 설명도 함께 진행됐다.

염소 경매시장은 수원축협이 기존에 우시장으로 운영 중인 화성 스마트 경매시장(화성특례시 만세구 우정읍) 인프라를 활용해 축종을 염소까지 확대한 것으로 지역 내 염소 유통 기반을 강화하고 거래 편의성을 높일 것으로 기대된다.

첫 경매는 4월 15일 오전 10시에 진행될 예정이며 5월부터는 매월 마지막주 목요일에 열릴 예정이다.

장주익 조합장은 "기존 경매시장 운영 경험을 바탕으로 염소 경매까지 확대해 축산 유통 기능을 한층 강화하게 됐다"며 "앞으로도 농가 소득 중대와 안정적인 유통 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com