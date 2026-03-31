전남도, 중동 경제 대응·광주통합 박차…민생 안정 총력

실국 정책회의, TF 가동·예비비 투입 검토·여수섬박람회·산불 대비 점검

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 중동발 경제 불확실성에 대응하고 광주와의 행정통합 준비에 속도를 내고 있다.

황기연 전남도지사 권한대행은 31일 도청에서 열린 실국 정책회의에서 "중동 정세가 도민 생활에도 직결될 수 있다"며 "TF를 중심으로 신속하고 실효성 있는 대응책을 마련하라"고 지시했다.

실국정책회의. [사진=전남도] 2026.03.31 ej7648@newspim.com

이어 "필요하면 예비비를 적극 투입해 민생경제 안정 대책을 추진하라"고 강조했다. 전남도는 정부의 비상경제대응체계에 맞춰 '중동상황 비상대책TF'를 운영 중이다.

황 권한대행은 또 광주·전남 행정통합과 관련해 "7월 1일 통합특별시 출범 전까지 모든 준비를 마무리하고, 행정·복지 서비스가 끊김 없이 이어지게 하겠다"고 밝혔다.

그는 "매주 정책협의회를 열어 통합 관련 사안을 신속히 결정하고 있다"며 "5월 말까지 주요 과제를 정리하고, 6월엔 시뮬레이션을 통해 서비스 연속성을 점검할 계획"이라고 덧붙였다. 이어 오는 7월 열리는 여수세계섬박람회 준비 상황도 점검했다.

황 권한대행은 "통합특별시 출범 후 첫 국제행사인 만큼 안전·교통·시설 점검을 철저히 하라"며 "공사 일정은 장마 전에 마무리해달라"고 당부했다. 또 "4월은 건조한 날씨로 산불 위험이 높다"며 "성묘객 증가에 대비해 예방과 초기 대응을 철저히 하라"고 말했다.

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