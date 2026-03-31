안성시 미래 산업 컨트롤타워 '안성산업진흥원' 공식출범

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 지역 산업 경쟁력 강화를 위해 '재단법인 안성산업진흥원'을 공식 출범시켰다.
31일 시에 따르면 안성산업진흥원이 4월부터 안성시의 미래 전략산업 육성과 첨단 신산업 생태계 조성을 전담하게 된다.
개원식에는 김보라 안성시장을 비롯해 안성시의회 의장, 유관기관 관계자 및 지역 기업인 대표 등 30여 명이 참석해 새로운 출발을 축하했다.
안성산업진흥원은 정책기획, 기업육성, 경영지원 3개 팀으로 총 20명 규모로 구성되며 지역 산업 전반을 아우르는 컨트롤타워 역할을 수행할 예정이다.
특히 반도체·소부장(소재·부품·장비) 특화 단지 조성 및 중소기업 밀착 지원을 통해 지역 내 중소기업의 기술개발(R&D) 지원, 역량 강화, 산업 데이터 기반 정책 수립 등 현장 밀착형 종합 기업 지원 서비스를 제공할 계획이다.
김학건 첨단산업과장은 "안성산업진흥원은 안성의 산업 구조를 고도화하고 혁신 성장을 이끌 핵심 동력이 될 것"이라며 "책상 위 정책이 아닌 현장의 목소리에 귀 기울여 기업들이 실질적으로 체감할 수 있는 맞춤형 지원 정책을 펼치겠다"고 강조했다.
안성산업진흥원은 앞으로 지역 기업과의 소통을 확대하고, 안성 산업의 지속 가능한 성장을 뒷받침할 체계적인 지원 로드맵을 구체화해 나갈 예정이다.
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