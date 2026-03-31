대구 달서구, 제13회 달서가족축제 참가자 모집

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 달서구는 가족 간 소통과 지역 공동체 화합을 위해'제13회 달서가족축제'참가자를 모집한다고 31일 밝혔다.

올해로 13회째를 맞는 이번 축제는 "사랑이 퐁퐁! 행복이 팡팡!!"을 주제로 오는 5월 5일 어린이날, 호림강나루공원 축구장에서 개최되며 전 세대가 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 마련된다.

축제는 달서구여성단체협의회 주관으로 진행되며, 사전 신청을 통해 모집된 450가족, 약 1700여 명이 참여해 동별 4개 팀으로 나뉘어 팀 대항전을 펼칠 예정이다. 참가 대상은 달서구민 및 달서구 소재 사업장 근로자 가족(2인 이상)으로, 4월 1일부터 모집 마감 시까지 달서구 홈페이지와 달서평생학습플랫폼을 통해 선착순 접수하며 참가비는 무료다.

대구 달서구는 제13회 달서가족축제 참가자를 모집한다.[사진=달서구] 2026.03.31 yrk525@newspim.com

주요 프로그램으로는 가족이 함께하는 명랑경기(큰 공 파도 굴리기 등)와 가족미션 게임(라면 쌓기 등)이 준비되어 있으며, 15개의 홍보·체험 부스도 함께 운영된다. 또한 달서문화재단 '꿈나무 어린이 동요대회' 입상자들의 특별 공연이 마련되어 축제의 즐거움을 더할 예정이다.

이태훈 달서구청장은 "이번 축제가 가족에게는 소중한 추억을 만들고, 이웃과는 따뜻한 정을 나누는 시간이 되길 바란다"며"모든 구민이 안전하고 즐겁게 참여할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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